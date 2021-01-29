برنامج يتطلّب 10 دقائق فقط يوميا.. اكتشف نظام إنقاص الوزن الجديد

نشرت صحيفة "ذي إنديبندت" البريطانية، مقالا يتحدث عن البرنامج الغذائي الصحي الجديد، الذي عن طريقه يستطيع الشخص التحكم فيما يتناوله وما يستهلكه خلال اليوم.تم تصميم برنامج فقدان الوزن من قبل علماء النفس بهدف تزويد الفرد بالمعرفة وعمليات التفكير التي يحتاج إلى تطويرها من أجل إحداث تغيير دائم وطويل الأجل في التعامل مع الوجبات الغذائية.تمّ ابتكار برنامج فقدان الوزن "Noom" من أجل الصحة كهدف نهائي. حيث يتعرف المستخدمون على المحفزات التي تدفعهم إلى اتخاذ خيارات سيئة عند اختيار الطعام، يتعلمون من خلاله كيف يأكلون ويصبح الأكل الصحي في النهاية أمرا طبيعيا.فإذا كان هناك شيء واحد تعلمناه العام الماضي، فهو أننا "لسنا بحاجة إلى المزيد من القيود على حريتنا".