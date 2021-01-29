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صحة
برنامج يتطلّب 10 دقائق فقط يوميا.. اكتشف نظام إنقاص الوزن الجديد
Lebanon 24
29-01-2021
|
09:00
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نشرت صحيفة "ذي إنديبندت" البريطانية، مقالا يتحدث عن البرنامج الغذائي الصحي الجديد، الذي عن طريقه يستطيع الشخص التحكم فيما يتناوله وما يستهلكه خلال اليوم.
تم تصميم برنامج فقدان الوزن من قبل علماء النفس بهدف تزويد الفرد بالمعرفة وعمليات التفكير التي يحتاج إلى تطويرها من أجل إحداث تغيير دائم وطويل الأجل في التعامل مع الوجبات الغذائية.
تمّ ابتكار برنامج فقدان الوزن "Noom" من أجل الصحة كهدف نهائي. حيث يتعرف المستخدمون على المحفزات التي تدفعهم إلى اتخاذ خيارات سيئة عند اختيار الطعام، يتعلمون من خلاله كيف يأكلون ويصبح الأكل الصحي في النهاية أمرا طبيعيا.
فإذا كان هناك شيء واحد تعلمناه العام الماضي، فهو أننا "لسنا بحاجة إلى المزيد من القيود على حريتنا".
وبرنامج "Noom" الغذائي، لا يتعلق بالقواعد الصارمة التي تجعلنا نشعر بالذنب عندما نخطئ، بل يتعلق بعملية التفكير المتطورة. وربما لهذا السبب أكمل ما يصل إلى 84 % من مستخدمي هذا البرنامج لمدة ستة أشهر.
يتطلب البرنامج عشر دقائق فقط يوميا، والتي يمكن إجراؤها في أي وقت يناسبك. وإجراء اختبار سريع حول نمط حياتك وأسباب رغبتك في بدء البرنامج، سواء كان ذلك لتكون قادرا على الجري لمسافة 5 كيلومترات أو حتى لتشعر بمزيد من الثقة أو صحة جسمك وسيتم توفير المهام اليومية لك عبر هذا التطبيق.
المصدر: سبوتنيك
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