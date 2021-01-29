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صحة
الاتحاد الأوروبي: لا علاقة للقاح فايزر ضد كورونا بوفاة حاصلين عليه
Lebanon 24
29-01-2021
|
18:00
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نفت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أي علاقة بين لقاح فايزر بايونتيك ضد كورونا ووفاة بعض الحاصلين على اللقاح، مؤكدة أنه لا يسبب آثاراً جانبية جديدة وذلك بناء على أول البيانات المرتبطة بإطلاقه.
وقالت الوكالة إنها اطلعت على الوفيات التي سجّلت بما فيها تلك التي حصلت في أوساط عدد من المسنين، وخلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بالحصول على كوميرناتي، لقاح فايزر، ولا تثير الحالات أي قلق على السلامة.
المصدر: 24
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