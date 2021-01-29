14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
لقاح جديد يقتحم "معركة كورونا".. كيف يعمل؟
Lebanon 24
29-01-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انضم لقاح جديد إلى المعركة ضد فيروس كورونا المستجد وسلالاته المحتورة، وهو لديه بعض القواسم والاختلافات مع اللقاحات الأخرى. وبحسب "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن بريطانيا منحت الموافقة على استخدام لقاح "نوفافاكس" الذي تصنعه شركة أميركية، وطلبت 60 مليون جرعة منه.
وهذا اللقاح هو الرابع الذي تقره حكومة بوريس جونسون، بعد لقاحات: "فايزر بيونتك"، و"أكسفورد أسترازينيكا" و"موديرنا"، وفي حين بدأ توزيع اللقاحين الأول والثاني بالفعل، فإن الثالث حصل على الضوء الأخضر فقط.
وفي بريطانيا، تلقى 7.5 مليون شخص اللقاح حتى الآن، وينظر إلى حملة التطعيم على أنها أفضل أمل للمملكة المتحدة في إنهاء الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف بريطاني.
وبالنسبة للقاح "نوفافاكس"، فقد حاز على نسبة فعالية تصل إلى 89 بالمئة في المجمل.
وأظهرت النتائج أنه فعال بنسبة 95.6 بالمئة ضد السلالة الأصلية لفيروس كورونا المنتشرة في العالم، و86.6 بالمئة ضد السلالة الجديدة التي اكشفت في بريطانيا.
وشملت الدراسات التي أجريت على اللقاح، أكثر من 15 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، ويتجاوز عمر 27 بالمئة منهم 65 عاما.
هل هو فعّال ضد السلالة الجنوب إفريقية؟
أجريت دراسة على 4400 شخص في جنوب إفريقيا، بما في ذلك بعض المتطوعين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، ويبدو أن اللقاح فعال لدى هؤلاء بنسبة 60 بالمئة، وبصورة إجمالي يوفر حماية بنسبة 49 بالمئة.
وتخطط الشركة الأميركية لتصنيع لقاح خاص يستهدف السلالة الجنوب إفريقية.
يختلف لقاح "نوفافاكس" عن لقاحي "فايزر بيونتك" و"موديرنا"، اللذين يستعملا الحمض النووي الريبوزي المرسال "mRNA"، إذ إنه يستخدم فيروسا معطلا، وتحديدا عن طريق بروتين معدل من الفيروس المسبب للوباء، مع مكون نباتي لتوليد استجابة مناعية أقوى لدى الجسم، فإذا واجه فيروسات في المستقبل سيكون مستعدا لذلك.
وسيتم إعطاء الأشخاص اللقاح على جرعتين، بفاصل 3 أسابيع، على غرار معظم اللقاحات المعروفة حاليا.
ما سعره وشروط تخزينه؟
يبلغ ثمن لقاح "نوفافاكس" 16 دولارا، مما يعني أنه أرخص من لقاحي "فايزر بيونتك" و"موديرنا"، لكنه أعلى سعرا من لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، ولا يحتاج إلى ثلاجات خاصة لحفظه مما يعني إمكانية توزيعه بطرق أسهل وأقل كلفة.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
بعد الجريمة التي اُرتكبت في البقاع.. "OLX" توضح
Lebanon 24
بعد الجريمة التي اُرتكبت في البقاع.. "OLX" توضح
17:14 | 2021-01-29
29/01/2021 05:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيتحوّل لعاصفة من الدرجة الثالثة: أمطار طوفانية وثلوج على 1000م.. إحذروا الرياح
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيتحوّل لعاصفة من الدرجة الثالثة: أمطار طوفانية وثلوج على 1000م.. إحذروا الرياح
09:49 | 2021-01-29
29/01/2021 09:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: الوضع صعب وبإمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف!
Lebanon 24
سلامة: الوضع صعب وبإمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف!
22:25 | 2021-01-29
29/01/2021 10:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقبل الحريري "المهر الغالي"؟
Lebanon 24
هل يقبل الحريري "المهر الغالي"؟
06:57 | 2021-01-29
29/01/2021 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس يكشف معلومات مهمة عن تحقيقات إنفجار المرفأ
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس يكشف معلومات مهمة عن تحقيقات إنفجار المرفأ
12:25 | 2021-01-29
29/01/2021 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2021-01-29
3 طرق لتناول الموز مفيدة في فقدان الوزن
18:00 | 2021-01-29
الاتحاد الأوروبي: لا علاقة للقاح فايزر ضد كورونا بوفاة حاصلين عليه
15:00 | 2021-01-29
فيروس كورونا وتأثيره على خصوبة الرجال.. أدلة جديدة "مقلقة"!
12:00 | 2021-01-29
النوبة القلبية.. علامة تحذيرية مقلقة في معدتك!
09:00 | 2021-01-29
برنامج يتطلّب 10 دقائق فقط يوميا.. اكتشف نظام إنقاص الوزن الجديد
06:00 | 2021-01-29
دراسة جديدة تكشف عن كمية القهوة لحياة صحية مديدة
فيديو
بكاء ميرهان حسين على الهواء.. وهكذا قلدت أصالة (فيديو)
Lebanon 24
بكاء ميرهان حسين على الهواء.. وهكذا قلدت أصالة (فيديو)
21:00 | 2021-01-29
30/01/2021 02:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)
18:00 | 2021-01-29
30/01/2021 02:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
13:00 | 2021-01-29
30/01/2021 02:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact