صحة

منها البطاطس... 5 أطعمة مهمة لنظام غذائي صحي

Lebanon 24
30-01-2021 | 15:00
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أوصى خبراء التغذية، باحتواء النظام الغذائى المتوازن، على العديد من الأطعمة ذات القيمة الغذائية المتنوعة.

وقال الخبراء، إن تنوع الأطعمة، يحقق فائدة للجسم ومده بالاحتياجات اللازمة له، مع ضرورة مراعاة تناول الكميات المناسبة من تلك الأطعمة حتى لا تتسبب بزيادة فى الوزن أو تضر بصحة جسمك.
 
وقدم تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز"، قائمة بأهم 5 أطعمة يجب أن يتضمنها النظام الغذائي، وهي:

- البطاطس

تحتوي على فوائد صحية مهمة للجسم، فيجب تضمينها في النظام الغذائي، مع مراعاة عدم الإفراط بها للحفاظ على الوزن.

- الثوم

له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ويعد من الأطعمة المهمة لمواجهة العديد من الالتهابات والأمراض.

- البيض

من المصادر الغنية بالبروتين، لذلك نصح الخبراء، بضرورة أن يكون ضمن النظام الغذائي الصحي.

- الحبوب الكاملة

مثل الأرز البني والقمح ودقيق الشوفان، وهي تحتوي على فوائد صحية مذهلة، لذلك لا بد من تضمينها في النظام الغذائي، إذ تساعد في تعزيز صحة القلب وتحسين عملية الهضم.

- العدس

غني بمادة البوليفينول المضادة للأكسدة، والمضادة لالتهابات الجسم.
المصدر: سبوتنيك
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