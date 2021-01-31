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صحة
خبيرة تكشف عن مخاطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا
Lebanon 24
31-01-2021
|
06:00
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كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، ومجموعة من العلماء الدوليين دراسة علمية بينت خطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت مجلة Science Advances الروسية أن مرضى السكري هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر العوارض القاتلة.
وقالت الأخصائية الروسية، إيرينا بريسنياكوفا، لجريدة "روسيسكايا غازيتا" إن العوارض التي تصيب مرضى السكري في حال إصابتهم بفيروس كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة وأعراض التسمم والضعف، قلة الشهية، آلام العضلات أو الإسهال، كما يمكن أن تؤدي إلى عدم تثبيت نسبة السكري في الجسم.
وخلصت قائلة: "من هنا تأتي مخاطر حدوث مضاعفات حادة لمرضى السكري، وذلك بسبب غياب السكر في الدم ما يؤدي إلى نقصه في الجسم".
المصدر: سبوتنيك
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