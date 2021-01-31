صحة

بخطوات بسيطة.. شابة تفقد 50 كيلوغراماً من وزنها خلال عام!

Lebanon 24
31-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-789559-637477064718514452.jpeg
Doc-P-789559-637477064718514452.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استطاعت الشابة مارثا إليزوندو خسارة 50 كيلوغراما من وزنها في عام واحد، بعدما كانت تعاني من البدانة حيث وصل وزنها إلى 114 كيلوغراما.

وبحسب شبكة "إيه بي سي" الأميركية، استطاعت إليزوندو التخلص من الوزن الزائد باتباع عدة خطوات بسيطة.

وروت الشابة أنها بدأت خطواتها عام 2017 عندما قامت بقياس وزنها ووجدت أنه 114 كيلوغراما وهو الشيء الذي أبكاها، وقالت إنها شعرت بالحزن حيث لم تصدق أن وزنها زاد إلى ذلك الحد بهذه السرعة.

وأضافت أنها بدأت في تغيير عاداتها الغذائية في 1 كانون الثاني 2018 وبعد عام استطاعت فقدان 50 كيلوغراما بحلول فبراير 2019 وأوضحت أنها عندما بدأت كانت لا تريد إجراء تغييرات جذرية.

وذكرت أن نظامها الغذائي السابق كان يعتمد على تناول الوجبات السريعة حيث كانت تأكل بيتزا كاملة بمفردها، ولكنها قررت لاحقا أن تقوم بإعداد الوجبات في المنزل أكثر، وأن تحد من تناول الوجبات السريعة لتصبح مرتين في الأسبوع.

وتابعت أنه في الشهر التالي بدأت تتجول وبعد شهر بدأت في استخدام المشاية اليدوية لمدة 30 دقيقة يوميا وفي نيسان بدأت في استعماله في الركض.

وأوضحت أنها بدأت في زيادة مسافات الجري مثلا من 5 كيلومترات إلى 10.

وذكرت أنها ابتعدت عن التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة حيث كانت صحتها لها الأولوية وكان هذا يعني تجنب تناول الوجبات مع العائلة والأصدقاء.

وقالت: "إنهم يعرفونني وعرفت أنهم إذا رأوني أطلب سلطة سيسألون لماذا لهذا أردت تجنب هذا الوضع"، وتابعت أنها بعدما خسرت الوزن الزائد عادت مجددا لهم.

ولفتت إلى أنها كانت تقضي ليالي الجمعة في ممارسة الركض وشرب الماء، كما أنها استخدمت تطبيقا لتتبع الوجبات ساعدها على إنقاص وزنها والحفاظ على عدم زيادته.

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:50 | 2021-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2021-01-31
12:00 | 2021-01-31
09:00 | 2021-01-31
06:00 | 2021-01-31
23:00 | 2021-01-30
21:00 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website