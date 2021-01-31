15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هذا أفضل تمرين لحرق الدهون..
Lebanon 24
31-01-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر عدد من الدراسات أن التدريبات القصيرة والقوية تعمل على تحسين علامات الصحة الجيدة مثل اللياقة البدنية الهوائية وخفض ضغط الدم وزيادة استقرار نسبة السكر في الدم. يمكن أن تؤدي التدريبات مثل تدريب (HIIT) أيضاً إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقليل الدهون الحشوية أكثر من تمارين التحمل التقليدية مثل المشي والجري وركوب الدراجات بوتيرة معتدلة عند القيام بها لمدة ساعة أو أكثر.
وتؤدي التمارين الشاقة إلى حدوث تغييرات معينة على المستوى الجزيئي تؤدي إلى ما يُعرف باسم الاستهلاك الزائد للأكسجين بعد التمرين، إضافة إلى حرق سعرات حرارية أكثر من المعتاد.
ويقول الباحثون إن الأهم من فقدان الوزن هي فوائد اللياقة الهوائية المستمدة من جلسات التمرين السريع. في دراسة رائدة من جامعة ماك ماستر في كندا نُشرت في مجلة “بلوز وان”، أظهر الباحثون أن دقيقة واحدة فقط من الجهد المكثف في تمرين مدته 10 دقائق كانت كافية للحصول على فوائد كثيرة.
وفي الدراسة، طُلب من 14 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن المستقرة القيام بتمرين لمدة 10 دقائق على دراجات ثابتة، بأقصى قوة وسرعة ممكنة لمدة ثلاث فواصل زمنية مدتها 20 ثانية مع فترات راحة لمدة دقيقتين. مع الإحماء والتهدئة، استغرق التمرين بأكمله 10 دقائق فقط.
وبعد ستة أسابيع من هذه التدريبات التي تستغرق 10 دقائق ثلاث مرات في الأسبوع، تحسنت القدرة الهوائية لدى قام راكبي الدراجات بشكل ملحوظ بنسبة 12٪ في المتوسط، وانخفضت لديهم مستويات ضغط الدم، وعززوا علامات اللياقة الهوائية ولياقة العضلات الأخرى. هذه أخبار جيدة للأشخاص الذين يتوقفون عن ممارسة الرياضة لأنهم لا يملكون الوقت الكافي.
وليس من الضروري إجراء التمرين على دراجة ثابتة. يقول مارتن جيبالا، أستاذ علم الحركة في جامعة ماك ماستر، إن أي نوع من التمارين تقريبًا يمكن إجراؤه على فترات بقوة وبسرعة، يمكنه تحقيق النتائج المرجوة خلال فترة قصيرة، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.
المصدر: 24
الأكثر قراءة
جارته القاصر في غرفة نومه وشقيقتها تنتظرها في "الجلوس"
Lebanon 24
جارته القاصر في غرفة نومه وشقيقتها تنتظرها في "الجلوس"
08:48 | 2021-01-31
31/01/2021 08:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"زينة" ضحية جديدة للعنف الأسري.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية بجريمة عين المريسة
Lebanon 24
"زينة" ضحية جديدة للعنف الأسري.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية بجريمة عين المريسة
09:01 | 2021-01-31
31/01/2021 09:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب
Lebanon 24
"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب
14:40 | 2021-01-31
31/01/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
18:50 | 2021-01-31
31/01/2021 06:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير حيرة الجمهور.. دخلت بعلاقة حب جديدة؟
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير حيرة الجمهور.. دخلت بعلاقة حب جديدة؟
09:00 | 2021-01-31
31/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2021-01-31
أمرٌ غير مسبوق.. هذا هو تأثير كورونا على الإنفلونزا العادية
18:00 | 2021-01-31
بخطوات بسيطة.. شابة تفقد 50 كيلوغراماً من وزنها خلال عام!
15:00 | 2021-01-31
خبر سار.. عقار للسرطان يبشر بنتائج واعدة ضد كورونا
12:00 | 2021-01-31
علماء يحذّرون من تحايل كورونا المتحوّر على اللقاحات
09:00 | 2021-01-31
هل يمكنك تناول الكثير من مكملات فيتامين B12.. وكم ينبغي أن تأخذ؟
06:00 | 2021-01-31
خبيرة تكشف عن مخاطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا
فيديو
انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)
17:46 | 2021-01-31
01/02/2021 00:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يحقّق فوزاً ثميناً على "بولونيا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يحقّق فوزاً ثميناً على "بولونيا" (فيديو)
13:30 | 2021-01-31
01/02/2021 00:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز منافس لـ"هواوي".. تعرّفوا إلى هاتف "v15 5g" من "Realme" (فيديو)
Lebanon 24
أبرز منافس لـ"هواوي".. تعرّفوا إلى هاتف "v15 5g" من "Realme" (فيديو)
12:00 | 2021-01-31
01/02/2021 00:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact