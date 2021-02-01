زيت الزيتون على الريق.. ماذا يفعل بجسمك؟

لتناول زيت الزيتون على الريق العديد من الفوائد الصحية المختلفة، وينبع ذلك من القيم الغذائية الخاصة بهذا الزيت حيث يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فما أهم فوائد زيت الزيتون على الريق هذه؟1- تعزيز صحة القولونإن القيم الغذائية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القولون وعمله، حيث يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر وبالتالي خفض خطر الإصابة بسرطان القولون تحديدًا.

إلى جانب ذلك فإن زيت الزيتون يعمل على تحسين عمل القولون من خلال تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها.2- تحسين صحة البشرة والشعر والأظافرمن أهم فوائد زيت الزيتون على الريق أنه يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر وحتى العظام، حيث يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة ويغذي كل من الأظافر والعظام.هناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضًا.3- تنظيف الكبد من السمومللكبد وظائف أساسية ومهمة في الجسم، فهو يعمل على تنظيف الجسم من أجل توفير بيئة مناسبة لأعضاء الجسم المختلفة، وهذا يعني أن الحفاظ على صحته وتنظيفه من السموم له أثر إيجابي على صحة الكبد وعمله.4- المساهمة في فقدان الوزنيمتاز زيت الزيتون بفوائده الصحية العديدة ومن بينها المساهمة في فقدان الوزن، وتزداد هذه الفائدة مع تناول زيت الزيتون على الريق، إذ يساعد تناول زيت الزيتون على زيادة شعورك بالشبع لفترة أطول، بالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا وهذا يعني سعرات حرارية أقل.5- تقوية عمل الجهاز المناعيمنذ القدم كان الناس يتناولون زيت الزيتون على الريق من أجل تحسين عمل وكفاءة الجهاز المناعي في محاربة الأمراض المختلفة، حيث أن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي ودعمه في محاربة مسببات المرض التي تدخل الجسم.