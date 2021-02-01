صحة

اضطرابات في ضربات القلب وخلل في وظيفة الأمعاء... طبيب يحذر من حمية "كيتو"!

Lebanon 24
01-02-2021 | 18:00
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حذر طبيب روسي من مضاعفات إنقاص الوزن عن طريق اتباع النظام الغذائي الأكثر شعبية في الوقت الحالي لتخفيض الوزن "كيتو".

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، في برنامج يبث على قناة "روسيا 1" التلفزيونية عن العواقب الخطير التي قد يواجهها أولئك الذين يقررون إنقاص وزنهم بمساعدة نظام "كيتو" الغذائي.

وقال الطبيب: "فيما يتعلق بالتأثيرات الجانبية لهذا النظام الغذائي فهي ليست أكثر من باقي الأنظمة الغذائية، صحيح يتم إنقاص الوزن، لكن دعونا نحسب الخسائر.. يمكن أن يؤدي وجود اتباع نظام الكيتو إلى عواقب غير مرغوب فيها".
أوضح مياسنيكوف أنه مع نظام "كيتو" الغذائي، الناس يأكلون الدهون فقط، ويستبعدون تمامًا الكربوهيدرات ويحتفظون بقليل من البروتين.

وفقا للطبيب، مع مثل هذا النظام الغذائي، قد يعاني الشخص من أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، مثل آلام في الجسم وقشعريرة والتعب وضعف العضلات والقلق والأرق.

ونوه الطبيب إلى إمكانية حدوث اضطرابات في ضربات القلب، وخلل في وظيفة الأمعاء، ومشاكل عصبية أخرى.
وقال الطبيب الروسي: "إذا كانت لديك القوة لاتباع نظام غذائي صارم، فيمكنك إنقاص الوزن دون اتباع نظام كيتو الغذائي".

واعتبر مياسنيكوف أنه لإنقاص الوزن، يكفي تقليل محتوى السعرات الحرارية في الطعام المستهلك، وممارسة النشاط البدني وتناول الطعام بطريقة متوازنة.
المصدر: سبوتنيك
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