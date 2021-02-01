صحة

بكاء وتعب وآلام... أعراض غير عادية لنقص فيتامين "د"

Lebanon 24
01-02-2021 | 23:00
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أشارت الصيدلانية الأميركية سوزي كوهين إلى عوارض جديدة غير اعتيادية، تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين "د"، ومنها: "حب الشباب، عدم انتظام ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، البكاء، التعب، القولون العصبي، الانتفاخ، التهاب القرنية والملتحمة الجاف، آلام الجسم، ضعف العضلات، ضعف الوظائف الإدراكية، الاعتلال العصبي، التنكس البقعي، تفاقم أمراض المناعة الذاتية، الحساسية".

ودعت كوهين، جميع المرضى الذين يراجعون عيادات الأطباء، إلى وصف جميع ما يعانونه دون خجل، حتى يساعد ذلك عمل الأطباء في تحديد نوعية العلاج، قائلة: "يحتاج العديد من الأطباء إلى معرفة جميع الأعراض التي تعاني منها لفهم ما إذا كانت مرتبطة بها. وهذا سيضمن العلاج الصحيح. لا حرج في ذكر جميع الأعراض التي تتعامل معها. ربما سيلاحظ طبيبك أن نقص فيتامين "د" وسينصحك بالحبوب والحقن. تشمل العلامات الأخرى لنقص فيتامين (د) ارتفاع نسبة السكر في الدم، والطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب  ومشاكل في الجهاز البولي، وقشرة الرأس، ونوبات الحزن".
كما تنصح كوهين بإدراج المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين "د" في النظام الغذائي، بالإضافة إلى تناول مجمعات الفيتامينات، بعد مناقشة اختيارهم مسبقًا مع طبيبك.
المصدر: سبوتنيك
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