مشاكل صحية تكشف عنها رائحة الفم.. اليكم أبرزها

يعاني الكثيرون من رائحة الفم الكريهة التي التي يتسبب في ظهورها عدد من العوامل تتعلق بما نتناوله أو نتيجة لقلة النظافة بالفم. إلا أن رائحة الفم يمكن ان تكون بمثابة جهاز إنذار لوجود عدد من الأمراض التي يعاني منها أصحاب رائحة الفم الكريهة.فبحسب تصريحات الطبيبة الروسية، إرينا زيجالينا، لـ"القناة الخامسة" الروسية، فإن 70 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة رائحة الفم، يعانون من مشاكل صحية.وقالت زيجالينا: "في 90 في المئة من الحالات، يحدث هذا في أمراض الأسنان وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، عندما يتم خلق ظروف معينة لتغيير البكتيريا الدقيقة في تجويف الفم... هذا هو تسوس مهمل، وبالطبع أمراض اللثة ونزيف الأسنان. ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة نتيجة لأمراض مثل التهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية".