الصفير المستمر في الأذنين.. ما أسبابه؟

الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة صفير الأذنين بين الحين والآخر، ومن الممكن أن ينتج هذا الأمر عن أسباب مختلفة لا بد من التحقق منها من أجل إيجاد العلاج المناسب.

ما هي هذه الأسباب؟

1 الاستماع إلى الأصوات القوية والمرتفعة جداً لمدة طويلة.

2 تراكم الصمغ في الأذنين وهو ما يؤدي إلى انسداد القناة السمعية أو إلى حدوث التهاب يؤثر على الطبلة.

3 من الممكن أن يرتبط هذا بالتقدم في العمر وخصوصاً لدى الأشخاص الذين يبلغون الـ60 عاماً وما فوق.

4 حدوث جرح في الرأس أو الرقبة.

5 من الممكن أن تعود هذه المشكلة إلى الشعور بالتوتر الشديد. وغالباً ما يصدر الصفير في هذه الحالة عن أذن واحدة.

6 قد يدل هذا الصوت في الحالات القصوى على المعاناة من بعض أنواع الأمراض ومنها التهاب الأذن الداخلية أو ورم حميد في الجمجمة.

7 ترتبط مشكلة الصفير أيضاً لدى بعض الأشخاص بتناول بعض أنواع الأدوية مثل الأسبيرين ومضادات الاكتئاب والالتهابات .