علاجات منزلية غير متوقعة للإمساك

يعتبر الإمساك من أهم المشاكل الهضمية التي تواجه الكثيرين في وقتنا الحاضر، والتي تعود لأسباب كثيرة أهمها اتباع نظام غذائي فقير بالألياف.

فيما يلي مجموعة من الطرق الطبيعية لمعالجة الإمساك:

بذور السمسم

تعد بذور السمسم علاجاً منزلياً رائعاً للإمساك، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للبحوث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية، تعمل التركيبة الزيتية لبذور السمسم على ترطيب الأمعاء، مما يساعد في التقليل من جفاف البراز. أضف البذور إلى الحبوب أو السلطات للتخفيف الفوري من الإمساك، أو سحقها في مطحنة القهوة ورشها على الطعام مثل التوابل.

الدبس

تساعد ملعقة كبيرة من دبس السكر الأسود قبل النوم على تخفيف الإمساك بحلول الصباح. تمت دراسة المكون في مجلة علم الأدوية الإثنية في عام 2019، على الأطفال وحقق نتائج ناجحة. يُغلى دبس السكر الأسود ويتم تناوله قبل النوم. يحتوي دبس السكر الأسود على فيتامينات ومعادن عديدة أهمها المغنيزيوم الذي يساعد على التخلص من الإمساك.

الأغذية الغنية بالألياف

تعمل الألياف مثل منظف الأنابيب، حيث تقوم بغسل الطعام وجزيئات الفضلات من الجهاز الهضمي وامتصاص الماء. كما أنها تضيف حجمًا للبراز، مما يمنح عضلات الجهاز الهضمي محفزاً لإخراج البراز بسهولة. يقترح الخبراء تناول 20 إلى 35 غرامًا من الألياف يوميًا للتقليل من الإمساك. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف بشكل خاص حبوب النخالة والفاصوليا والعدس ودقيق الشوفان واللوز والشعير والعديد من الخضروات والفواكه الطازجة والمجففة. كل هذه الأشياء يمكن أن تكون علاجات منزلية للإمساك. إذا كنت مصابًا بالإمساك رغم تناول ألياف إضافية، فتأكد من شرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد للحفاظ على ليونة البراز.

شاي النعناع أو الزنجبيل

يعتبر النعناع والزنجبيل علاجين منزليين مثبتين للإمساك. يحتوي النعناع على المنثول الذي له تأثير مضاد للتشنج ويعمل على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي. الزنجبيل هو عشب "دافئ" يتسبب في زيادة حرارة الجسم من الداخل. يقول المعالجون بالأعشاب أن هذا يمكن أن يساعد في تسريع عملية الهضم البطيئة.

الدهون الصحية

يحتوي زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو على دهون صحية يمكن أن تساعد في ترطيب الأمعاء وتخفيف الإمساك، وفقًا للخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد. ينصح بتناول السلطة مع الخضار الورقية الغنية بالألياف مع تتبيلة زيت زيتون بسيطة، أو حفنة صغيرة من المكسرات، أو ملعقة كبيرة من زبدة الجوز الطبيعية على الفاكهة أو الخبز المحمص.

ماء الليمون

يعمل حمض الستريك الموجود في عصير الليمون كمنشط للجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم، مما يوفر الراحة من الإمساك. تناول عصير الليمون الطازج في كوب من الماء كل صباح، أو أضف الليمون إلى الشاي. قد تجد أن هذا العصير المنعش لا يعمل فقط كعلاج طبيعي للإمساك ولكنه يساعدك أيضًا على شرب المزيد من الماء كل يوم، مما يحسن عملية الهضم على المدى الطويل.