صحة

أسباب تدفعك لعدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة

Lebanon 24
03-02-2021 | 06:00
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من فقدان الوزن إلى استقرار مستويات السكر في الدم، تعد قائمة الفوائد الصحية لتناول الشاي الأخضر طويلة، إلا أن تناوله على معدة فارغة قد يكون له آثار سلبية عديدة.
فيما يلي مجموعة من الآثار السلبية لتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة، بحسب ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”:
آلام في المعدة والإمساك والغثيان
يحتوي الشاي الأخضر على مادة العفص التي يمكن أن تزيد من الحمض في المعدة مما يؤدي إلى آلام في المعدة. ويمكن أن يؤدي الإفراط في حامض المعدة إلى الشعور بالغثيان. كل هذا قد يتسبب بالإصابة بالإمساك.
ينصح المرضى الذين يعانون من القرحة الهضمية أو الارتجاع الحمضي بعدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة لتجنب تفاقم حالتهم.
اضطرابات تخثر الدم
عند تناوله على معدة فارغة، فإن المركبات الموجودة في الشاي الأخضر تؤثر على الجسم والدم بشكل سريع، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل نسبة البروتين الذي يساعد في تخثر الدم.
ولا يسمح الشاي الأخضر بأكسدة الأحماض الدهنية بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه، والتي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الدم. وبالتالي، لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة.
يقلل امتصاص الحديد لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم
يمكن للشاي الأخضر أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل طبيعي. وبالتالي، يُنصح الأشخاص المصابون بفقر الدم بعدم تناول الشاي الأخضر. ولكن إذا كان المرء لا يزال يرغب في تناوله، فلا يجب أن يتناوله بانتظام وبالتأكيد ليس على معدة فارغة.
يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم
يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر الغدد الكظرية التي تفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. وهذا بدوره يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهو أمر غير جيد لمرضى القلب. على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تناول الشاي الأخضر إلى إرهاق الغدة الكظرية.
أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر
من الأفضل تناول الشاي الأخضر في الصباح ولكن مع بعض الوجبات الخفيفة، مثل البسكويت أو الفاكهة. 
 
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