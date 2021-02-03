20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أسباب تدفعك لعدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة
Lebanon 24
03-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من فقدان الوزن إلى استقرار مستويات السكر في الدم، تعد قائمة الفوائد الصحية لتناول الشاي الأخضر طويلة، إلا أن تناوله على معدة فارغة قد يكون له آثار سلبية عديدة.
فيما يلي مجموعة من الآثار السلبية لتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة، بحسب ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”:
آلام في المعدة والإمساك والغثيان
يحتوي الشاي الأخضر على مادة العفص التي يمكن أن تزيد من الحمض في المعدة مما يؤدي إلى آلام في المعدة. ويمكن أن يؤدي الإفراط في حامض المعدة إلى الشعور بالغثيان. كل هذا قد يتسبب بالإصابة بالإمساك.
ينصح المرضى الذين يعانون من القرحة الهضمية أو الارتجاع الحمضي بعدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة لتجنب تفاقم حالتهم.
اضطرابات تخثر الدم
عند تناوله على معدة فارغة، فإن المركبات الموجودة في الشاي الأخضر تؤثر على الجسم والدم بشكل سريع، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل نسبة البروتين الذي يساعد في تخثر الدم.
ولا يسمح الشاي الأخضر بأكسدة الأحماض الدهنية بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه، والتي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الدم. وبالتالي، لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة.
يقلل امتصاص الحديد لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم
يمكن للشاي الأخضر أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل طبيعي. وبالتالي، يُنصح الأشخاص المصابون بفقر الدم بعدم تناول الشاي الأخضر. ولكن إذا كان المرء لا يزال يرغب في تناوله، فلا يجب أن يتناوله بانتظام وبالتأكيد ليس على معدة فارغة.
يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم
يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر الغدد الكظرية التي تفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. وهذا بدوره يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهو أمر غير جيد لمرضى القلب. على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تناول الشاي الأخضر إلى إرهاق الغدة الكظرية.
أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر
من الأفضل تناول الشاي الأخضر في الصباح ولكن مع بعض الوجبات الخفيفة، مثل البسكويت أو الفاكهة.
تابع
الأكثر قراءة
لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط
Lebanon 24
لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط
15:20 | 2021-02-02
02/02/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
23:07 | 2021-02-02
02/02/2021 11:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني كتورة حديث اللبنانيين ويتصدر قائمة التراند.. ما قصته؟ (فيديو)
Lebanon 24
طوني كتورة حديث اللبنانيين ويتصدر قائمة التراند.. ما قصته؟ (فيديو)
11:19 | 2021-02-02
02/02/2021 11:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحل أبي هزمه كورونا"... إعلامية تنعى والدها: التقط العدوى من غرفة غسيل الكلى
Lebanon 24
"رحل أبي هزمه كورونا"... إعلامية تنعى والدها: التقط العدوى من غرفة غسيل الكلى
16:00 | 2021-02-02
02/02/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استمتعوا بالطقس المستقر.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد
Lebanon 24
استمتعوا بالطقس المستقر.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد
11:38 | 2021-02-02
02/02/2021 11:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2021-02-03
"عصير طبيعي" يحفز نمو الشعر خلال أسبوعين!
23:00 | 2021-02-02
علاجات منزلية غير متوقعة للإمساك
21:00 | 2021-02-02
8 اعتقادات شائعة حول لقاح فيروس كورونا.. ما مدى صحتها؟
18:00 | 2021-02-02
"نيباه" أخطر من كورونا... يصيب الجهاز العصبي والتنفسي ونسب الوفيات به 75 بالمئة
15:00 | 2021-02-02
الصفير المستمر في الأذنين.. ما أسبابه؟
12:47 | 2021-02-02
اختبار لفيروس كورونا في المنزل.. دقيق بنسبة 95% والنتيجة خلال 15 دقيقة
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مركبة SN9 الفضائية لدى هبوطها التجريبي
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مركبة SN9 الفضائية لدى هبوطها التجريبي
09:00 | 2021-02-03
03/02/2021 09:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة غضب عارمة... الشرطة تعتقل طفلة برذاذ الفلفل! (فيديو)
Lebanon 24
موجة غضب عارمة... الشرطة تعتقل طفلة برذاذ الفلفل! (فيديو)
23:00 | 2021-02-02
03/02/2021 09:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
15:00 | 2021-02-02
03/02/2021 09:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact