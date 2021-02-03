صحة

هذا ما يحدث لجسمكم إذا بدأتم النوم من دون وسادة

Lebanon 24
03-02-2021 | 12:00
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معظم الناس يفضلون النوم مع وضع وسادة تحت الرأس. لكن يبدو أن عدم فعل هذا مفيد جداً بحسب ما أشارت إليه دراسة أُجريت أخيراً.

 

فقد وجد الباحثون أن النوم من دون وسادة يمكن أن يساعد على الحد من أوجاع الظهر ومن الأعراض المزعجة التي قد تنتج من ذلك. فهذا يمكّن العمود الفقري من الاسترخاء، والجسم من أخذ وضعيته الطبيعية.

 

ومن الفوائد التي يمكن تحقيقها من ذلك أيضاً، التخلص من ألم الرقبة والصداع. فالوسادات السميكة تؤدي إلى اندفاع الرأس والعنق إلى الأمام. وهو ما يسبّب تشنّج العضلات ويؤدي إلى الشعور بالصداع عند الاستيقاظ في الصباح.

 

كذلك يمكن النوم من دون وضع وسادة تحت الرأس أن يساعد على التخلص من التوتر وعلى تحسين المزاج. كما من الممكن أن يحدّ من حدوث مشكلة حبّ الشباب التي قد تتفاقم في بعض الأحيان نتيجة احتكاك الوجه بغطاء الوسادة. وهو غالباً ما يحتوي على الجزيئات غير المرئية الضارّة وعلى بقايا الغبار.

المصدر: لها
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