صحة

كشف أولى علامات مرض لا علاج له

Lebanon 24
03-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-790434-637479465851997243.jpg
Doc-P-790434-637479465851997243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف البروفيسور أندريه زبيروفسكي، أخصائي علم النفس، أولى العلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

يقول البروفيسور في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، "غالبا ما ينسى الشخص مكان وجوده أو المكان الذي ينوي الذهاب إليه. فمثلا ينسى مكان المتجر الذي يشتري حاجياته منه خلال 30 سنة. وعلامة أخرى، عندما يبدأ الناس في نسيان الكلمات أو يستخدمونها لأغراض أخرى. أو عندما ينطق شخص ما بكلمة ، ثم يعترف أنه نسي ما تعنيه ".

ويضيف، يجب في هذه الحالة مراجعة الطبيب الأخصائي فورا.

ويشير البروفيسور، إلى أن النشاط الاجتماعي لكبار السن هو دليل على الصحة النفسية الجيدة، ويقول، "إذا كان أقرباؤنا يهتمون بحياتنا،  وإذا كانوا لا يتفقون معنا بشأن أمر ما، وينتقدوننا ويوبخوننا، لأننا نعيش بنمط حياة غير صحيح، فإن هذا بالتأكيد هو دليل على أن صحتهم وحالتهم النفسية جيدة. ولكن هناك استثناء واحد وهو عندما يسألنا أحد الأقارب عن شيء ما، ثم ينسى جوابنا".

ووفقا للبروفيسور، التساؤل المتكرر، يخلق انطباعا، بأن القريب المسن، ينسى الإجابة، وقد تكون هذه علامة للمرحلة الثانية من تطور مرض الزهايمر، التي خلالها يستمر الشخص في اهتمامته، ولكنه غير قادر على استيعاب الإجابات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:48 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-02-03
18:00 | 2021-02-03
17:30 | 2021-02-03
15:00 | 2021-02-03
14:25 | 2021-02-03
12:58 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website