صحة

سؤالان لتشخيص كورونا في المنزل.. عارض جديد يصيب أصابع القدم

Lebanon 24
03-02-2021 | 12:58
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الطريقة الوحيدة للتأكد وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هو الفحص المخبري، ولكن هناك سؤالان تشير الإجابة عنهما إلى احتمال الإصابة مما يتطلب مراجعة الطبيب، فما هما؟ وما أحدث أعراض "كوفيد-19" التي كشفها العلماء؟

وذكرموقع "الفحص الذاتي" Self-Checker التابع لجونز هوبكنز للطب في الولايات المتحدة إن السؤال الأول: هل لديك أي مما يلي؟
1- سعال

2- حمى أو قشعريرة

3- ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

4- آلام في العضلات أو الجسم

5- التهاب الحلق

6- فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

7- إسهال

8- صداع

9- غثيان أو قيء

10- تعب جديد

11- احتقان أو سيلان الأنف

السؤال الثاني: هل كنت على اتصال وثيق بمن تم تشخيص إصابته بـ "كوفيد-19" أو تم إخطارك باحتمال تعرضك له؟ إذا كان جوابك عن السؤالين نعم، فهذا يشير إلى أنه يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

وينصح موقع جونز هوبكنز بتوضيح التالي للطبيب عند الاتصال به:

1- ما إذا كنت تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر

2- تعاني من مشكلة صحية مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان أو أمراض الرئة.

3- إذا كنت عامل رعاية صحية أو طوارئ يتفاعل مع مرضى قد يكون لديهم "كوفيد-19".

4- إذا كنت تعاني من نقص المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب "إيدز" والسرطان.

5- الحامل أو من أنجبت طفلاً خلال الأسبوعين الماضيين.

وسيحدد طبيبك الخطوات الواجب اتباعها.

ويقول الموقع إنه يمكن إدارة معظم حالات "كوفيد-19" في المنزل، ولكن قد تتطلب الأعراض الشديدة العلاج في المستشفى.

عرَض جديد لـ "كوفيد-19": أصابع كورونا
اعتقد العلماء في البداية أن كورونا مرض يؤثر على الرئتين بشكل أساسي. لكن على مدى شهور ظهرت مؤشرات متزايدة على أن الفيروس التاجي يؤثر أيضاً على أعضاء أخرى أو على الجسم بأكمله، حتى أن أصابع القدم لم تسلم. إذ لوحظ لدى البعض التهاب يصيب جلد أصابع القدم ويشبه تورم الأصابع، وذلك بحسب ما نقل موقع دويتشه فيلله عن موقع "إم إس إن" (msn).

إذ يعاني بعض المصابين بالتهاب في أصابع أقدامهم، والتي يمكن أن تكون عبارة عن حكة مؤلمة.

وما يسمى "أصابع كوفيدـ19" هو عبارة عن التهاب يصيب جلد أصابع القدم ويشبه التورم وهو من بين الأعراض طويلة المدى للمرض، لكن نادرا ما تتأثر الأصابع.

ويتراجع هذا العارض (أصابع كوفيدـ19) من تلقاء نفسه بعد حوالي 10 إلى 14 يوما. ومع ذلك، يعاني البعض أيضًا من تغيرات في أقدامهم لمدة 6 أشهر.

وقد أظهرت المعلومات المتاحة حتى الآن أن الإصابة بـ "أصابع كوفيدـ19" أكثر شيوعا بين من تقل أعمارهم عن 31 عاما. ويتم تسجيل مثل هذه التغييرات بالجلد في السجل الدولي للأمراض الجلدية الناجمة عن "كوفيدـ19". وهناك معلومات مخزنة عن أكثر من ألف مريض من حوالي 40 دولة لديهم تغيرات جلدية بسبب فيروس كورونا.
ويوصف أغلب المرضى المصابين بهذا العارض عادة بالتالي:

1- تورم وتغير في لون جلد أصابع القدم إلى الأحمر، الأرجواني، ومن ثم الأزرق

2- بعد ذلك، تظهر البثور عادة ويتحول لونها إلى الأسود في النهاية.

3- قد يكون التورم دون حكة أو ألم، ولكنه قد يتسبب أيضاً في الحكة والشعور بالألم.

ولم تتوفر بعد توصية رسمية لعلاج "أصابع كوفيدـ19" بسبب قلة الأبحاث والدراسات بهذا الشأن. لكن عموما ُينصح الخبراء بالحفاظ على أعضاء الجسم والقدمين دافئة. بيد أنه ولحسن الحظ، لا توجد علامة على أن "أصابع كوفيدـ19 " قد تشكل خطراً، لكن الأبحاث لا تزال جارية.

وقالت دويتشه فيلله إنه الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية توصي بمعالجة أعراض أصابع القدم "كوفيد-19" فقط، أي الحكة والألم المحتمل.
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