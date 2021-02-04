صحة

لهذا السبب تذهبون مراراً وتكراراً إلى المرحاض في أيام البرد

Lebanon 24
04-02-2021 | 15:00
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الكثير من الأشخاص يظهرون الرغبة في الذهاب المتكرر إلى المرحاض في أيام البرد، فما السبب؟

 

يشير بعض الباحثين إلى أن الجسم يتوقف عن التمدد في فصل البرد كما يفعل في أيام الحر. و في هذه الحالة فإنه يميل إلى الانكماش ولهذا لا يمكنه أن يتسع لكمية كبيرة من السوائل.

 

كذلك يمكن تفسير هذا بأن الجسم يرسل كمية كبيرة من الدم نحو الأعضاء فيما تتراجع تلك التي تصل إلى الأطراف. وفي هذه الحالة تعمل الكليتان على التخلص من ضغط الدم في الاوردة عن طريق إفراغ السوائل التي تتحول إلى بول.

 

ولهذا تظهر لدى الكثير من الأشخاص الرغبة في الذهاب إلى المرحاض للتبول في ايام فصل الشتاء. وغالباً ما تحدث هذه الظاهرة لدى الأشخاص الذين يمارسون رياضة السباحة.

 

وفي الحالات الطبيعية يصل عدد مرات الذهاب إلى المرحاض إلى 6 أو 7 نهاراً ومرة ليلاً. أما إذا تخطى الامر هذا المعدل فمن الأفضل الحرص على زيارة الطبيب لأن هذا يمكن أن يدل على حدوث مشكلة صحية.

المصدر: لها
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