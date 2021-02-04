"ذراع كوفيد"... احمرار وانتفاخ بعد أيام من تلقي الجرعات: أمر غير مريح

ازدادت في الآونة الأخيرة، في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، الشكاوى بشأن مضاعفات جلدية ناجمة عن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، تمثلت في احمرار وانتفاخ بالذراع بعد أيام من تلقي الجرعات.وفتحت الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية الباب أما مقدمي الرعاية الصحية للإبلاغ عن أي شكاوى أو مضاعفات تردهم من مرضاهم، في محاولة لفهم الأعراض الجلدية المرتبطة بلقاح فيروس كورونا بشكل أفضل.وأطلق الأطباء على الأعراض الجلدية التي تظهر على الذراع بعد تلقي اللقاح اسم "ذراع كوفيد".ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن الدكتورة إليزابيث هوشماند، أخصائية الأمراض الجلدية في ولاية تكساس، قولها إن البقع الحمراء أو الانتفاخات التي قد يراها البعض على ذراعهم بعد أيام من تلقي اللقاح، تشير إلى "استجابة مناعية متزايدة".وأضافت: "إنه أمر غير مريح، لكن هذا لا يعني الامتناع عن الحصول على اللقاح".وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على موقعها الإلكتروني، أن الآثار الجانبية الشائعة للقاح "كوفيد 19" تشمل الألم والتورم في موقع الحقن، وقد يعاني البعض أيضا من الحمى أو القشعريرة أو التعب أو الصداع.وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بوضع منشفة مبللة ونظيفة وباردة فوق موقع الحقن عند الشعور بالألم، كما ينصح بإجراء تمارين على الذراع لتقليل ظهور أي أعراض محتملة.وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أولئك الذين يعانون من زيادة الاحمرار أو الألم في موقع الحقن بعد 24 ساعة من تلقي اللقاح، أو لديهم أي آثار جانبية "مقلقة" تستمر لأيام، بمراجعة طبيبهم.