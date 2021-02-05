صحة

"بلومبيرغ": العالم يحتاج 7 سنوات للخروج من جائحة كورونا!

Lebanon 24
05-02-2021 | 15:24
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أظهر برنامج حسابي صممته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، أن عودة الحياة الطبيعية للعالم، للخروج من وباء كوفيد 19 تحتاج الى 7 سنوات للوصول إلى وضعية المناعة الجماعية التي تعمل لها اللقاحات.

واعتمدت بلومبيرغ في هذا التطبيق الحسابي Vaccine Tracker الذي يرصد سرعة التلقيح، على نظرية مسؤولي العلوم الأميركيين، مثل أنتوني فوسي، والذين يرون أن الحصانة الجماعية المعروفة علميًا باسم مناعة القطيع، تحتاج إلى تلقيح 70% إلى 85% من مجموع السكان، حتى تعود الأشياء إلى طبيعتها.

وتشير بلومبيرغ، إلى أن هناك في المجتمع العلمي، تعريفات متضاربة حول موعد تحقيق مناعة القطيع: هل يتحقق ذلك عندما تتم حماية نسبة أغلبية من السكان؟ أم أنها النقطة التي يتوقف فيها استمرار تفشي المرض، كما يحصل في وباء الحصبة؟

وتقول بلومبيرغ، إنها قامت ببناء أكبر قاعدة بيانات لعمليات التلقيح الجارية في 67 بلدًا، ورصدت آليات التطعيم بجرعتين أو بجرعة واحدة.
 
 
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