صحة

للرجال فقط.. فائدة "رائعة" غير متوقعة للقهوة!

Lebanon 24
06-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-791315-637481867823313722.jpg
Doc-P-791315-637481867823313722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعد القهوة بالنسبة إلى كثيرين جزءا أساسيا من الروتين اليومي، سواء أكان ذلك أول شيء في الصباح أو في فترة ما بعد الظهر.

 

لكن يمكن أن يكون لفنجان القهوة اليومي تأثير إيجابي غير متوقع، بحسب ما كشفت دراسة حديثة حول المشروب المفضل للملايين.

 

فقد أظهرت الدراسة، التي نشرت في موقع "ريسيرتش غايت" على الإنترنت، أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من احتمالية فقدان السمع لدى الرجال.

 

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون فنجان قهوة واحدا على الأقل يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 15 في المئة لفقدان سمعهم، من أولئك الذين لا يشربون هذا المشروب.

 

فباستخدام بيانات من حوالي 37000 شخص، ذكورا وإناثا، أظهرت الدراسة أن القهوة قد تكون مفيدة للسمع، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

 

علاوة على ذلك، يبدو أن هذه الفائدة غير المتوقعة تنجم عن القهوة بأنواعها، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، أو مصفاة، أو غير مصفاة.

 

ومع ذلك، لم يتم العثور على صلة بين القهوة ووظيفة السمع لدى النساء، وهو أمر يقول الفريق إنه يمكن أن يكون بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء.

 

وأوضح الباحثون أن هذا ربما مرده المستويات العالية من هرمون الإستروجين، الذي يوجد لدى النساء، الذي يحمي من فقدان السمع المرتبط بالتقدم بالعمر، مشيرين إلى أن تأثير النظام الغذائي على السمع سيكون "أقل أهمية" بالنسبة للمرأة.

 

أما طريقة الدراسة فكانت على النحو التالي، في البداية، تم فحص السمع، ثم أعيد الفحص في مرتين أخرين لاحقا.

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2021-02-06
23:00 | 2021-02-05
21:00 | 2021-02-05
18:00 | 2021-02-05
17:00 | 2021-02-05
15:24 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website