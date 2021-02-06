صحة

خطر صحي.. لا تتناولوا الكثير من الخبز الأبيض والمعكرونة

Lebanon 24
06-02-2021 | 18:00
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كشفت دراسة أن تناول الكثير من الخبز الأبيض والحبوب المكررة والمعكرونة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وتوجد المنتجات المكررة بانتظام في الخبز الأبيض والحبوب والحلويات والمعجنات. وأبرز الخبراء الآن الضرر الذي يمكن أن تلحقه بالقلب.

 

ودرس باحثون من جامعة "ماك ماستر" في كندا، 137000 شخص من جميع أنحاء العالم.

 

وجمعوا معلومات عن نمط حياة المشاركين والتاريخ الطبي في بداية الدراسة، واستخدموا استبيانات الطعام لتقييم تناولهم للحبوب المكررة والحبوب الكاملة والأرز الأبيض.

 

وتبين أن الأفراد المصنفين على أنهم يتناولون كميات كبيرة من الحبوب المكررة، يأكلون 350 غراما على الأقل يوميا - تقريبا حمولة قياسية كاملة من الخبز الأبيض. وفي حين أن أولئك الذين حصلوا على أقل جرعة، تناولوا أقل من 50 غراما في اليوم - زهاء شريحة ونصف الشريحة.

 

ثم جرى تتبع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب على مدى 9 سنوات في المتوسط.

 

ووجدت النتائج، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن أعلى فئة من المدخول ارتبطت بنسبة 33% بخطر الإصابة بأحداث خطيرة في القلب والأوعية الدموية مقارنة بأدنى تناول.

 

كما ارتبط تناول كميات أكبر مع ارتفاع ضغط الدم.

 

وعلى الرغم من أن الأرز الأبيض يعتبر من الحبوب المكررة، إلا أنهم لم يجدوا أي ارتباط بين المدخول وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويشيرون إلى أن بعض أنواع الأرز الأبيض قد يكون لها ميزة غذائية على منتجات الحبوب المكررة الأخرى.

 

ويقترح الباحثون تشجيع تناول كميات أقل من المنتجات المكررة مع الحث على تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة.

 

وكتبوا: "إن تقليل كمية الكربوهيدرات وتحسين جودتها أمر ضروري لتحقيق نتائج صحية أفضل".

المصدر: روسيا اليوم
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