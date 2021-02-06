صحة

طبيب يؤكد: هذه الأدوية يجب إزالتها من مجموعة الإسعافات الأولية المنزلية

Lebanon 24
06-02-2021 | 21:00
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حذر الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف من خطورة "حبوب تحت اللسان" لعلاج الارتفاع الحاد في ضغط الدم.

ووفقا له، فإن مثل هذه الأدوية تخضع لبطلان الاستخدام المستقل، لأن استخدامها غير السليم أدى إلى "عدد لا يحصى من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي الحاد".

وقال مياسنيكوف: "لقد ارتفع ضغط الدم لديك، ويخبرك الجميع: خذ هذا أو ذاك تحت لسانك. أنت تعرف اسم هذه الأدوية جيدًا. تتناولها، وينخفض الضغط. وبعد ذلك تأتيك نوبة قلبية. وتعتقد أنه حدث ذلك من زيادة الضغط".
وأوضح أنه في الواقع، تحدث حالة حرجة على وجه التحديد بسبب الانخفاض الحاد في الضغط. وشدد الطبيب على أن "الحبوب تحت اللسان" في جميع أنحاء العالم ممنوعة للاستخدام المستقل، ونصح بإزالتها من حقيبة الإسعافات الأولية المنزلية.
المصدر: سبوتنيك
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