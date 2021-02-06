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صحة
معلومة هامة عن اللقاحات.. هل هي فعالة ضدّ سلالات كورونا الجديدة؟
Lebanon 24
06-02-2021
|
16:30
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قالت الدكتورة ألين الحاج، الباحثة الجامعية في علم الصيدلة والصيدلة السريرية عبر برنامج "نون" على قناة "الآن"
"المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي الإشاعات التي يتم التروسج لها بشأن اللقاح".
وأوضحت أنّ "هناك عوامل عديدة ساعدت بسرع تطوير اللقاح، ومنها الإستثمار في شركات الأدوية، تبادل كبير جداً في مجال المعلومات بين الأطباء والباحثين... ما مكّن العلماء من الوصول إلى الشيفرة الجينية بأقل من شهر، ومن هنا بدأت مرحلة تطوير اللقاح".
وتابعت: "ومن العوامل التي ساهمت بسرعة إنتاج اللقاحات أيضاً، التكنولوجيا التي استخدمتها شركات الأدوية كي تتمكن من تطوير العلاجات، وهذا ما اختصر الوقت في تطوير اللقاح، مشيرةً إلى أهمية التطوعين الذين ساهموا في التجارب السريرية".
هل تعمل اللقاحات على السلالات الجديدة؟
ولفت إلى أنّ الخبراء يتوقعون دائماً أن الفيروس عندما ينتشر، يحاول أن يغيّر في الجينات لأنّه يحاول أن يتأقل في المحيط الذي ينتشر فيه. لكنّها أكّدت أنّ اللقاحات الموجودة حالياً يمكن أن تكون فعّالة لمواجهة السلالات الجديدة، مشددةً على أنّ الشركات عليها أن تكون جاهرة لهذه المرحلة من التغييرات وأن تجري تحديثات على اللقاح.
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