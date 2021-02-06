صحة

معلومة هامة عن اللقاحات.. هل هي فعالة ضدّ سلالات كورونا الجديدة؟

Lebanon 24
06-02-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-791445-637482217904686480.jpg
Doc-P-791445-637482217904686480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الدكتورة ألين الحاج، الباحثة الجامعية في علم الصيدلة والصيدلة السريرية عبر برنامج "نون" على قناة "الآن" "المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي الإشاعات التي يتم التروسج لها بشأن اللقاح".
 
 
وأوضحت أنّ "هناك عوامل عديدة ساعدت بسرع تطوير اللقاح، ومنها الإستثمار في شركات الأدوية، تبادل كبير جداً في مجال المعلومات بين الأطباء والباحثين... ما مكّن العلماء من الوصول إلى الشيفرة الجينية بأقل من شهر، ومن هنا بدأت مرحلة تطوير اللقاح". 
 
وتابعت: "ومن العوامل التي ساهمت بسرعة إنتاج اللقاحات أيضاً، التكنولوجيا التي استخدمتها شركات الأدوية كي تتمكن من تطوير العلاجات، وهذا ما اختصر الوقت في تطوير اللقاح، مشيرةً إلى أهمية التطوعين الذين ساهموا في التجارب السريرية". 

هل تعمل اللقاحات على السلالات الجديدة؟
ولفت إلى أنّ الخبراء يتوقعون دائماً أن الفيروس عندما ينتشر، يحاول أن يغيّر في الجينات لأنّه يحاول أن يتأقل في المحيط الذي ينتشر فيه. لكنّها أكّدت أنّ اللقاحات الموجودة حالياً يمكن أن تكون فعّالة لمواجهة السلالات الجديدة، مشددةً على أنّ الشركات عليها أن تكون جاهرة لهذه المرحلة من التغييرات وأن تجري تحديثات على اللقاح. 
 
 
للمزيد.. شاهدوا الفيديو المرفق
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
18:00 | 2021-02-06
15:00 | 2021-02-06
12:00 | 2021-02-06
09:00 | 2021-02-06
23:00 | 2021-02-05
21:00 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website