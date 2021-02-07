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صحة
النظام الغذائي المضاد للالتهابات... ما هي فوائده؟
Lebanon 24
07-02-2021
|
12:00
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تعرفوا الى ماهية النظام الغذائي المضاد للالتهابات وفوائد وكيفية اتباعه، بحسب موقع "فيري ويل هيلث" الطبي.
الأطعمة التي يجب تناولها في هذا النظام تشمل 3 أنواع:
1- الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وهي: التوت والكرز والتفاح والخرشوف والأفوكادو والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الكرنب والسبانخ والبطاطا الحلوة والمكسرات مثل الجوز واللوز والجوز والبندق والفاصوليا والحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني، الشوكولا الداكنة الخالية من السكر.
2- الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وهي: الأسماك الزيتية مثل السلمون والرنجة والماكريل والسردين والأنشوجة، وبذور الكتان
3- الأطعمة المدعمة بأوميغا 3 ومنها البيض والحليب.
وهناك أيضا بعض الأدلة على أن بعض الطهي الأعشاب والتوابل مثل الزنجبيل و الكركم والثوم يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب.
الأطعمة التي يجب تجنبها، تشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية وهي:
اللحم والفول السوداني ومنتجات الألبان (مثل الحليب والجبن والزبدة والآيس كريم) والسمن والزيوت النباتية (مثل الذرة وفول الصويا والفول السوداني وزيت بذرة القطن)
ما هو هذا النظام وما علاقته بالالتهاب؟
ينتج الالتهاب المزمن في كثير من الأحيان عن عوامل نمط الحياة مثل التوتر وعدم ممارسة الرياضة، عندما يطلق الجهاز المناعي مواد كيميائية تهدف إلى مكافحة الإصابة والالتهابات البكتيرية والفيروسية، تشير المزيد من الأبحاث إلى أن النظام الغذائي المضاد للالتهابات قد يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الحالات الصحية.
أمثلة مقترحة لهذا النظام
الفطور: عصير طبيعي بدون سكر، دقيق الشوفان.
الغداء: سلطة الخضروات، شوربة بالخضار والعدس، سلمون مشوي.
الوجبات الخفيفة: سلطة فواكه التوت الطازج والتفاح وزبدة الجوز والجوز.
المشروبات: شاي الزنجبيل والكركم، عصير أخضر، شاي أعشاب، شاي كركم، شاي أخضر.
المصدر: سبوتنيك
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