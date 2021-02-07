تلقّى بالخطأ 5 جرعات من لقاح كورونا.. ماذا حدث له؟

تلقى عامل في مركز طبي في سنغافورة بالخطأ 5 جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد بدلا من واحدة، دون أن تظهر عليه أي أعراض جانبية.ونقلت صحيفة Straits Times عن بيان نشره المركز الوطني لطب العيون في سنغافورة أن أحد عاملي المركز المسؤول عن تخفيف جرعات اللقاح بالماء تغيب عن مكان عمله خلال فترة قصيرة من الزمن، بينما ظن زميله بالخطأ أن كمية اللقاح المركّز الموجود في قارورة عبارة عن جرعة جاهزة واحدة وتلقاها بالكامل، ولم يكتشف وقوع الخطأ إلا بعد دقائق من حقن اللقاح.وأشارت الصحيفة إلى أن فحص حالة متلقي اللقاح أظهر أنها طبيعية ولا تشوبها أي أعراض جانبية. وتم وضعه في المستشفى لمدة يومين من أجل مراقبة حالته، ثم غادر المستشفى وصحته جيدة.من جهتها قالت وزارة الصحة إنها عملت مع مركز سنغافورة الوطني للعيون لتحديد الثغرات التي ساهمت في حدوث الخطأ.وقالت الوزارة إن بيانات التجارب السريرية من فايزر-بيونتك أشارت إلى أن تلقي أكثر من الجرعة الموصى بها من اللقاح من غير المحتمل أن يكون ضارا.كما قالت وزارة الصحة إن هناك بروتوكولات طبية قوية مطبقة في جميع مواقع التطعيم لضمان سلامة الذين تلقوا اللقاح.ونقلت صحيفة ستريتس تايمز، عن خبراء في الأمراض المعدية تحدثت إليهم، أن الجرعة الزائدة من غير المرجح أن تكون ضارّة. وحدثت حالة مماثلة في ألمانيا العام الماضي، إذ تلقى 8 عمال في دار للمسنين جرعة زائدة من اللقاح ولم تظهر عليهم أي آثار ضارّة شديدة.