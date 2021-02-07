بروفيسور بريطاني: تأخير الجرعة الثانية من لقاح كورونا ينقذ مزيداً من الأرواح

قالت صحيفة التايمز البريطانية إنه تأكد بشكل رسمي أن تأخير موعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 "ينقذ مزيدا من الأرواح".ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن أحد كبار مستشاري اللقاحات الحكوميين، وهو البروفيسور أنتوني هارندن، نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين، قوله إن البيانات القطعية الأولى من أخذ اللقاحات أظهرت أدلة تبرر نهج تأخير الجرعة الثانية.ومن المتوقع أن تنشر هيئة الصحة العامة في بريطانيا هذه البيانات في غضون أيام.وسيتحدث حول ذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه ممن يضعون الآن اللمسات الأخيرة على خطط لتخفيف الإغلاق الوطني.وكان بعض ذوي الاختصاص الطبي قد انتقدوا نهج المملكة المتحدة الذي أخر الجرعة الثانية لمدة 12 أسبوعا، فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن الجرعة الثانية من لقاح فايزر يجب أن تتأخر لمدة تصل إلى ستة أسابيع فقط.