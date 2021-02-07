18
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
بروفيسور بريطاني: تأخير الجرعة الثانية من لقاح كورونا ينقذ مزيداً من الأرواح
Lebanon 24
07-02-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة التايمز البريطانية إنه تأكد بشكل رسمي أن تأخير موعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 "ينقذ مزيدا من الأرواح".
ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن أحد كبار مستشاري اللقاحات الحكوميين، وهو البروفيسور أنتوني هارندن، نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين، قوله إن البيانات القطعية الأولى من أخذ اللقاحات أظهرت أدلة تبرر نهج تأخير الجرعة الثانية.
ومن المتوقع أن تنشر هيئة الصحة العامة في بريطانيا هذه البيانات في غضون أيام.
وسيتحدث حول ذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه ممن يضعون الآن اللمسات الأخيرة على خطط لتخفيف الإغلاق الوطني.
وكان بعض ذوي الاختصاص الطبي قد انتقدوا نهج المملكة المتحدة الذي أخر الجرعة الثانية لمدة 12 أسبوعا، فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن الجرعة الثانية من لقاح فايزر يجب أن تتأخر لمدة تصل إلى ستة أسابيع فقط.
المصدر: إرم نيوز
الأكثر قراءة
جبران بدو هيك.. وهيك صار
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
08:38 | 2021-02-07
07/02/2021 08:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
12:53 | 2021-02-07
07/02/2021 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
17:59 | 2021-02-07
07/02/2021 05:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"خذوا الطعم".. وطبيب ينصح اللبنانيين بهذا اللقاح
Lebanon 24
"خذوا الطعم".. وطبيب ينصح اللبنانيين بهذا اللقاح
06:26 | 2021-02-07
07/02/2021 06:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
19:26 | 2021-02-07
07/02/2021 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
21:00 | 2021-02-07
كيف تكتشف أنك مصاب بإحدى السلالات المتحوّرة من كورونا؟
15:00 | 2021-02-07
موجود في كل منزل.. مكوّن يخلصك من رائحة الفم الكريهة
13:53 | 2021-02-07
تلقّى بالخطأ 5 جرعات من لقاح كورونا.. ماذا حدث له؟
12:00 | 2021-02-07
النظام الغذائي المضاد للالتهابات... ما هي فوائده؟
09:00 | 2021-02-07
خبر مقلق للمتعافين من كورونا
06:00 | 2021-02-07
للثوم فوائد ومضار...ما هي؟
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
07/02/2021 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
07/02/2021 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
07/02/2021 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact