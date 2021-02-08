صحة

حالة شفاء نادرة من فيروس كورونا

Lebanon 24
08-02-2021 | 21:00
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شهد أحد المشافي السورية حالة شفاء نادرة من فيروس كورونا لمريض كان قد خضع لعملية قلب مفتوح، ويعاني عددا من الأمراض.

وذكرت وزارة الصحة السورية أن المريض قاسم الرهبان (63 عاما) دخل مشفى ممدوح أباظة في مدينة القنيطرة، وهو يعاني من ضيق تنفس وسعال جاف والحمى ووهن عام ونقص أكسجة بنسبة 78 في المئة.

وأضافت أن المريض كان يعاني من الضغط، والسكري، وضخامة البروستات، ولديه سابقة جراحية إذ خضع لعملية قلب مفتوح (مجازات إكليلية).

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى كورونا حتى تماثل المريض للشفـاء بعـد 12 يـوما من قبوله في قسم العزل وارتفاع نسبـة الأكسجة إلـى 92%، ليخرج من المشفى.

وذكر مقربون من المريض لـ RT أن المريض تماثل للشفاء دون أن يتعرض لأي مضاعفات قلبية، وأشاروا إلى أن البروتوكول العلاجي الذي خضع له هو ذاته المطبق من وزارة الصحة.

المصدر: روسيا اليوم
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