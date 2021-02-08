شهد أحد المشافي السورية حالة شفاء نادرة من فيروس كورونا لمريض كان قد خضع لعملية قلب مفتوح، ويعاني عددا من الأمراض.

وذكرت وزارة الصحة السورية أن المريض قاسم الرهبان (63 عاما) دخل مشفى ممدوح أباظة في مدينة القنيطرة، وهو يعاني من ضيق تنفس وسعال جاف والحمى ووهن عام ونقص أكسجة بنسبة 78 في المئة.

وأضافت أن المريض كان يعاني من الضغط، والسكري، وضخامة البروستات، ولديه سابقة جراحية إذ خضع لعملية قلب مفتوح (مجازات إكليلية).