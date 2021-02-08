جولة تفقدية لمركز التلقيح في مستشفى صيدا

قام كل من الدكتور عبد الرحمن البزري وقائد اللواء الأول في الجيش اللبناني العميد الركن رودولف هيكل ومدير مكتب مخابرات الجيش في صيدا العقيد سعيد مشموشي، بجولة تفقدية لمركز التلقيح في مستشفى صيدا الحكومي، في إطار تجهيزه وتحويله مركزا رئيسيا للتلقيح ضد كورونا، واطلعوا من مدير المستشفى ومدير الطاقم التمريضي على التحضيرات وآلية العمل ودخول وخروج المواطنين خلال عملية التلقيح.

وشارك في الجولة، وفد من "تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا" ضم: رئيس التجمع ماجد حمتو، أمين السر فضل الله حسونة ومحمد الهام الدد.ا

وفي ختام الجولة، شكر البزري لقيادة الجيش "تعاونها واستعدادها لتأمين كافة الظروف المناسبة للمواطنين من أجل تسهيل أعمال التلقيح"، منوها بأعمال التأهيل التي يقوم بها تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا وجوارها