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صحة
ماذا لو أُصيب أحد رواد الفضاء بالتهاب الجيوب الأنفية خلال رحلته؟
Lebanon 24
09-02-2021
|
06:00
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أعلنت الدكتورة يلينا سيغاليفا، الخبيرة ورئيسة قسم البحوث السريرية والفسيولوجية في معهد المشكلات الطبية الحيوية، أنه لم تسجل أي حالة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية في المدار.
وأضافت، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "وإذا حدث وأصيب أحد رواد الفضاء بالتهاب الجيوب الأنفية فيمكننا علاجه وهو في المدار".
ووفقا لها، إذا ما أصيب أحد رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية، بالتهابات حادة في الأنف والأذن والحنجرة، "فيمكنه بعد استشارة الطبيب الأخصائي على الأرض، استخدام الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بعلاج مثل هذه الحالات المرضية، الموجودة في الصيدلية، على متن المحطة".
وتشير الخبيرة، إلى أن ظروف انعدام الجاذبية، يمكن أن تجعل رواد الفضاء عرضة للإصابة بسيلان الأنف واحتقانه، وخاصة في المرحلة الأولى من الرحلة.
وتقول: "إن إعادة توزيع سوائل الجسم نحو الأعلى بإتجاه الرأس، نتيجة انعدام الجاذبية، يمكن أن يسبب وذمة الغشاء المخاطي للأنف عند بعض رواد الفضاء نتيجة تضييق أو توسع الأوعية الدموية، وخاصة في بداية مرحلة التكيف مع انعدام الجاذبية، وهذه الأعراض تختفي خلال فترة التكيف مع انعدام الجاذبية".
المصدر: روسيا اليوم
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