زيادة الوزن ونوبات قلبية.. هكذا يؤثر برد الشتاء القارس على صحتك

يكره الكثير من الناس فصل الشتاء ويحاولون تدفئة أنفسهم بالملابس الثقيلة والمشروبات الساخنة والجلوس لفترات طويلة بجوار الموقد المشتعل، فيما يرى آخرون أن الخروج في الصقيع من ألطف الأشياء.ولكن إن كنت من كارهي الشتاء أو محبي الصقيع، فعليك معرفة أن البرد القارس يؤثر سلبا على صحتك.زيادة الوزنبرودة الطقس تجعلك تشعر بالجوع نظرا لتحول كثيرا من الطاقة في جسمك من أجل توليد طاقة حرارية لتدفئة الجسم، مما يجعلك تتناول الطعام بكثرة مما يتسبب في زيادة الوزن. لذلك احرص دائما على جعلك جسمك دافئا، وفقا لموقع "هيلث لاين".جفاف الجلديُعد جفاف الجلد إحدى أكبر المشاكل في فصل الشتاء، حيث تنتج عن التعرض الدائم للهواء والبرودة، لذلك احرص على تناول كميات كبيرة من المياه واستخدام الكريمات المرطبة.عضة الصقيعتصيب عضة الصقيع الأذن والأنف والخدين وأصابع اليدين والقدمين وتحدث نتيجة التعرض للبرودة الشديدة، وتجعل الجلد يظهر باللون الأبيض أو الرمادي، وفي الحالات المتأخرة، قد يتحول للون الأسود وينتشر على سطحه بعض البثور.نوبات قلبيةيمكن أن يزيد الطقس البارد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. عندما تكون بالخارج في البرد، يعمل قلبك بجهد أكبر لإبقائك دافئا، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.هذا يمكن أن يسبب مشاكل في القلب، خاصة إذا كنت تعاني من حالة قلبية حالية، إذا لم تكن معتادا على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فقد تعرضك الأنشطة الشاقة لخطر الإصابة بنوبة قلبية.مشاكل الجهاز التنفسيإذا لم يهتم الشخص بتدفئة جسمه في فصل الشتاء، خاصة إذا كان مريضا بالربو والتهاب الجيوب الأنفية، قد يتعرض للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.