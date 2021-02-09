صحة

انتبهوا التوتر يؤثر على صحتكم.. وهذه الإشارات تؤكد ذلك

Lebanon 24
09-02-2021 | 09:00
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بينت دراسة أجراها موقع Opinion Way الأعراض التي يمكن أن تدل على المعاناة من التوتر الشديد والمزمن. وعدد في هذا السياق علامات معروفة وأخرى لا يلاحظها الكثيرون.

 

وذكر الموقع مثلاً اضطرابات النوم والاستيقاظ مرات عدة خلال الليلة الواحدة. كما أشار إلى أنه يمكن التوتر أن يؤثر على البشرة وأن يسبب ظهور حب الشباب الذي ينتج عن إفراز البشرة لكمية زائدة من الزهم.

 

كما لفت إلى أنه يمكن ذلك أن يؤدي إلى التساقط غير المبرر للشعر. وأوضح أن هذا يسبب إفراز الجسم للسيتوكين وهي خلايا التهابية يمكن أن تحدث هذه المشكلة.

 

وفي السياق نفسه، رأت دراسة حديثة أن التوتر الدائم يؤدي إلى الشعور بألم الرأس غير واضح الأسباب كما إلى التعب الشديد حتى في أوقات الراحة. ويشير اتحاد أطباء القلب الفرنسي إلى أن التوتر والقلق يسببان انفاقاً كبيراً للطاقة ما ينتج عنه الإحساس بالإرهاق.

 

ومن الممكن أن تكون هذه المشكلة السبب لحدوث الانتفاخ المعوي والإمساك وعدم الشعور بالارتياح على مستوى الجهاز الهضمي.

المصدر: لها
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