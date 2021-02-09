17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
منظمة الصحة تتخذ قراراً بشأن لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا
Lebanon 24
09-02-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجري خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية الاثنين مباحثات لاتخاذ قرار بشأن توصيات استخدام لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا، بما في ذلك لدى المسنين.
وبدأت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التي تضم 15 عضواً الاثنين اجتماعاً افتراضياً استثنائياً لمناقشة هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن التوصيات بشأن الفئات التي تستطيع الحصول على اللقاح ستعلن في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ولم تسمح الهيئات الناظمة في العديد من الدول الأوروبية باستخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وهي الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بأشكال خطيرة من كورونا.
وستناقش خلال الاجتماع أيضاً الأدلة الحديثة على النسخ الجديدة لفيروس كورونا المثيرة للقلق.
وخلال اجتماع الاثنين، كان من المقرر أن تقدم "أسترازينيكا" عرضاً تقديمياً مدته 25 دقيقة حول بيانات سلامة اللقاح وفعاليته، بالإضافة إلى نتائج المراحل الثلاث للتجارب على البشر، من الجرعات الأولى إلى التجارب الجماعية.
وكانت المجموعة الاستشارية قد أصدرت نصائح حول استخدام لقاحي "فايزر/بايونتيك" و"موديرنا".
وحتى الآن، أجازت منظمة الصحة العالمية الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" رغم أن العديد من الشركات المصنعة الأخرى بدأت عملية التقييم من بينها "أسترازينيكا" و"موديرنا".
ومن المقرر أن تتلقى حوالى 145 دولة 337.2 مليون جرعة، 336 مليون من "أسترازينيكا"، ما يكفي لتحصين 3.3% من مجموع سكانها بحلول منتصف العام 2021.
المصدر:
24
تابع
الأكثر قراءة
بلشت بعرسال ورح تجر وراها كتير
Lebanon 24
بلشت بعرسال ورح تجر وراها كتير
09:30 | 2021-02-09
09/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول بارز: خلين بالبيوت أحسن ما يهجمو علينا
Lebanon 24
مسؤول بارز: خلين بالبيوت أحسن ما يهجمو علينا
08:00 | 2021-02-09
09/02/2021 08:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تخفض قيمة دولار الرواتب
Lebanon 24
المصارف تخفض قيمة دولار الرواتب
06:36 | 2021-02-09
09/02/2021 06:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة نجمة لبنانية شهيرة تحتفل بزفافها بمفردها في تركيا (صور)
Lebanon 24
إبنة نجمة لبنانية شهيرة تحتفل بزفافها بمفردها في تركيا (صور)
15:00 | 2021-02-09
09/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثّل شاب ودّع عائلته وغادر لبنان.. والسبب؟
Lebanon 24
ممثّل شاب ودّع عائلته وغادر لبنان.. والسبب؟
18:00 | 2021-02-09
09/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2021-02-09
أحد الأعراض "المشبوهة" لسرطان البنكرياس...تعرّف إليها
18:00 | 2021-02-09
الهالات السوداء حول العينين.. قد تشير الى أمراض خطيرة
17:40 | 2021-02-09
سلالات جديدة من عدوى كورونا..علماء جينات يكشفون "الحيلة الخبيثة"
15:00 | 2021-02-09
زيادة الوزن ونوبات قلبية.. هكذا يؤثر برد الشتاء القارس على صحتك
12:00 | 2021-02-09
تدخين "الفايب" يزيد من انتشار "كورونا".. بهذه الطريقة
10:00 | 2021-02-09
رغم ان "الخبيث" تراجع عن عرشه مرحلياً.. دراسة تكشف تقدماً كبيرا لمحاربة السرطان
فيديو
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
10/02/2021 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
10/02/2021 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تطرح منافساً جديداً لهواتف "سامسونغ" في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تطرح منافساً جديداً لهواتف "سامسونغ" في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2021-02-09
10/02/2021 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact