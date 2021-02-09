أحد الأعراض "المشبوهة" لسرطان البنكرياس...تعرّف إليها

يشير الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى وجود ثلاثة أعراض تقليدية لسرطان البنكرياس: آلام المعدة واليرقان وانخفاض الوزن.



ويضيف: "انخفاض الوزن- أمر مشكوك فيه دائما، خاصة عند كبار السن".

ولكن هناك أعراضا أخرى غير مباشرة لسرطان البنكرياس، مثل التهاب الوريد الخثاري Thrombophlebitis، والتهاب العقدة الليمفاوية فوق عظم الترقوة الأيسر، وورم خبيث في السرة.