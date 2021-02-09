صحة

أحد الأعراض "المشبوهة" لسرطان البنكرياس...تعرّف إليها

Lebanon 24
09-02-2021 | 23:00
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يشير الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى وجود ثلاثة أعراض تقليدية لسرطان البنكرياس: آلام المعدة واليرقان وانخفاض الوزن.

ويضيف: "انخفاض الوزن- أمر مشكوك فيه دائما، خاصة عند كبار السن".
 
ولكن هناك أعراضا أخرى غير مباشرة لسرطان البنكرياس، مثل التهاب الوريد الخثاري Thrombophlebitis، والتهاب العقدة الليمفاوية فوق عظم الترقوة الأيسر، وورم خبيث في السرة.
ويقول: "غالبا ما يلاحظ ظهور أعراض الإصابة بمرض السكري، ولكن لاحقا ندرك أنها أعراض الورم الخبيث".

ويؤكد مياسنيكوف، أن التدخين من عوامل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس. وأن 20% من حالات الإصابة بسرطان البنكرياس هي وراثية.

ويقول: "ومن العوامل المهمة أيضا انخفاض كمية اللايكوبين، الموجود في الخضار الحمراء كالطماطم والفلفل الأحمر".

ويضيف: "ومن عوامل الخطر الأخرى: الوزن الزائد، انعدام النشاط البدني، قلة فيتامين D، التغذية غير الصحية، التهاب اللثة، والإفراط في تناول اللحوم والنقانق والدهون المتحولة ونقص الخضروات والفواكه في النظام الغذائي".
المصدر: روسيا اليوم
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