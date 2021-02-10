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صحة
بطريقة هي الأولى في العالم... أطباء روس يبتكرون علاجاً لسرطان الدماغ بالحقن
Lebanon 24
10-02-2021
|
06:00
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قام الأطباء الروس بقيادة كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية أندريه كابرين، بإجراء عملية هي الأولى في العالم لعلاج أورام الدماغ.
وصرح العلماء خلال مؤتمر صحفي بأن العملية أجريت في معهد أبحاث طب الرئيسيات في سوتشي، يوم الجمعة الماضي، حيث تم حقن الخلايا السرطانية الموجودة في العنق والرأس بالأدوية الكيميائية.
وقال الأطباء:" لأول مرة في العالم، تم استخدام العلاج بالتروية الدماغية المعزولة على قرد البابون. تتركز مهمة العلماء الآن على تقييم مستوى السمية والحفاظ على الوظائف المعرفية للدماغ".
وأضاف الأطباء: "في المستقبل يمكن استخدام هذه الطريقة لعلاج المرضى الذين يعانون من أورام الرأس والعنق التي يصعب الوصول إليها. وهذه الطريقة تقلل من تأثير العلاج الكيميائي على الأعضاء السليمة. مبدأ العمل هو أنه من خلال الأوعية التي تغذي الدماغ، يتم حقن عقار العلاج الكيميائي، والذي يتوجه مباشرة إلى الورم".
ومن جانبه قال كابرين: "تم حقن الأوعية الموجودة في العضو المصاب بعقار من العلاج الكيميائي عالي السمية. والدورة الدموية المغلقة تساهم بتركيز العقار على الورم فقط".
وأضاف بقوله: "هذه التجربة هي خطوة هائلة إلى الأمام. نحن نعلم أنه لم يتم العثور حتى الآن على طريقة فعالة لعلاج أورام الدماغ. نأمل أن نكون الأوائل في ذلك".
المصدر: سبوتنيك
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