دراسة جديدة تكشف: الإصابة الحادة بكورونا مرتبطة بـ47 مرضا مزمنا!

خلصت دراسة جديدة، أجراها مركز أبحاث فرنسي، إلى أن خطر التعرض لإصابة حادة بفيروس كورونا والوفاة منه، مرتبط بنحو 47 مرضا مزمنا.

وفي تقرير نُشر عبر موقع المؤسسة التي موّلت الدراسة، أمس الثلاثاء، ركّز الباحثون على سبعة من أخطر الأمراض المزمنة التي قد تضاعف خطر دخول المستشفى بسبب الإصابة الحادة بفيروس كورونا بل الوفاة المحققة منه.

وأجرت مؤسسة "إي بي فار" تحليلًا شبه شامل لبيانات المواطنين الفرنسيين، أي أكثر من 66 مليون شخصا، من أجل تحديد الأمراض المزمنة والعوامل الأخرى، مثل العمر أو الجنس، التي قد تشكل خطرًا متزايدًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، والوفاة منه.

ووفق موقع الشبكة، فإن هذه الدراسة واحدة من "أكبر الدراسات التي أجريت على الإطلاق"، والتي ركزت على الموجة الأولى من الوباء في الفترة الممتدة من 15 شباط إلى 15 حزيران 2020.

وخلال تلك الفترة، تم نقل ما يزيد قليلاً عن 87800 شخص من عينة البحث إلى المستشفيات بسبب حالة مرضية مزمنة مرتبطة بكورونا، وتوفي منهم 15660 شخصًا في المستشفى.

وأتاح حجم الدراسة، التي غطت جميع سكان فرنسا تقريبا، إجراء تقدير دقيق للمخاطر التي يشكلها الفيروس على المرضى الذين يعانون من أمراض شائعة أو مزمنة.

ومن بين الـ 47 مرضا مزمنا التي شملتها الدراسة، أورد تقرير الموقع أبرز 7 حالات تعد الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة بفيروس كورونا:

- التثلث الصبغي 21 (Trisomy): يكون فيه خطر دخول المستشفى 7 مرات و 23 مرة خطر الوفاة

- التخلف العقلي: يتضاعف فيه خطر دخول المستشفى 4 مرات و 7 مرات خطر التعرض للوفاة.

- التليف الكيسي: يتضاعف فيه خطر دخول المستشفى 4 مرات و خطر الوةقاة يصل 6 مرات.

- الفشل الكلوي وغسيل الكلى: 4 أضعاف خطر دخول المستشفى و 5 خطر الموت.

- سرطان الرئة النشط: 3 أضعاف خطر دخول المستشفى و 4 أضعاف خطر الموت.

- زرع الكلى: 5 أضعاف خطر دخول المستشفى و 7 أضعاف خطر الموت.

- زرع الرئة: 3 أضعاف خطر دخول المستشفى و 6 أضعاف خطر الموت.