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صحة
التطعيم للوقاية من "كورونا" قد يكون سنويا!
Lebanon 24
10-02-2021
|
09:00
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قال أليكس جورسكي الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون لشبكة "سي.إن.بي.سي" إن الناس قد تحتاج إلى التطعيم للوقاية من كوفيد-19 سنويا على مدى عدة سنوات قادمة، مثل التطعيم من الإنفلونزا الموسمية.
وأضاف في مقابلة "للأسف بينما ينتشر الفيروس، يتحور أيضا".
وأردف قائلا: "في كل مرة يتحور فيها... يمكننا رؤية سلالة أخرى أو طفرة أخرى قد يكون لها تأثير على قدرته على صد الأجسام المضادة".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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