التطعيم للوقاية من "كورونا" قد يكون سنويا!

قال أليكس جورسكي الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون لشبكة "سي.إن.بي.سي" إن الناس قد تحتاج إلى التطعيم للوقاية من كوفيد-19 سنويا على مدى عدة سنوات قادمة، مثل التطعيم من الإنفلونزا الموسمية.



وأضاف في مقابلة "للأسف بينما ينتشر الفيروس، يتحور أيضا".

وأردف قائلا: "في كل مرة يتحور فيها... يمكننا رؤية سلالة أخرى أو طفرة أخرى قد يكون لها تأثير على قدرته على صد الأجسام المضادة".