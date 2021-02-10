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صحة
ما جديد كورونا في أوتيل ديو؟
Lebanon 24
10-02-2021
|
12:15
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أعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس في بيان، أنه "في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء فيروس كورونا، افتتاح وحدة إعادة التأهيل الرئوي التابعة لقسم أمراض الرئة والإنعاش الطبي
."
وأوضح أنه "هذه الوحدة، المؤلفة من فريق متعدد التخصصات، تقدم برنامجا فرديا لإعادة التأهيل تم استحداثه لمساعدة الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، الذين لا يزالوا يعانون من آثاره. إذ ينصح هؤلاء الذين استمرت عندهم حالة ضيق التنفس، الاتصال على 604000-01 مقسم 8382 بين الساعة 8 صباحا و4 مساء لاستشارة أخصائي أمراض الرئة وإجراء تقييم للجهاز التنفسي كخطوة أولى."
المصدر:
الوكالة الوطنية
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