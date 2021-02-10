صحة

كنز من الفيتامينات والمعادن.. فوائد صحية جمّة للأفوكادو

Lebanon 24
10-02-2021 | 21:00
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قال المركز الاتحادي للتغذية إن للأفوكادو فوائد صحية جمّة، حيث إنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول بالدم، ومن ثم يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وأضاف المركز الألماني أن الأفوكادو يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامين B5 وفيتامين B6 وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K، كما أنه غني بحمض الفوليك والبوتاسيوم، بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد والزنك.
 
ويزخر الأفوكادو أيضاً بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم وتساعد على إطالة الإحساس بالشبع، ما يحد من نوبات الجوع الشديد، الأمر الذي يلعب دوراً مهماً في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
 
ويمتاز الأفوكادو أيضاً باحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأولييك، الذي يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يعمل على الحد من الالتهابات. ويشتمل على مادتي "لوتين" و" زياكسانثين" المهمتين لصحة العين.
المصدر: 24
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