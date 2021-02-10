أسرار كورونا تتكشف.. فيروس مشابه له وُجد بهذا البلد منذ سنوات!

في أواخر عام 2010، قام باحثون من "معهد النظاميات الحيوية والتطور والتنوع البيولوجي بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي" في باريس باستكشاف عدة مواقع في شمال كمبوديا بدعوة من اليونسكو والسلطات المحلية؛ بهدف تسليط الضوء بشكل أفضل على التنوع البيولوجي بين الخفافيش المنتشرة في منطقة معبد "برياه فيهيار".
ويقول الخبير البيولوجي والأستاذ المحاضر في جامعة السوربون ألكسندر حسنين -في تقرير نشرته صحيفة "نوفيل أوبسرفاتور" (nouvelobs) الفرنسية- إن تلك المهمة مكنت الباحثين من جمع بيانات دقيقة عن عدد كبير من أنواع الخفافيش، بما في ذلك 8 أنواع من خفاش "حدوة الحصان" (Rhinolophus).
ويحظى هذا النوع من الخفافيش اليوم باهتمام كبير في الأوساط العلمية، لأنه يشكل حاضنا طبيعيا لفصيلة فيروسات "ساربيكوفيروس" (Sarbecoviruses)، وهي مجموعة من الفيروسات التاجية التي يندرج ضمنها كل من فيروس متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) المسؤول عن انتشار وباء سارس بين عامي 2002 و2004، وفيروس كورونا "سارس كوف2" المسؤول عن مرض كوفيد-19.
في ذلك الوقت، اتصل الباحثون بمعهد باستور في كمبوديا للسماح لهم بإجراء دراسات على الخفافيش التي تم الإمساك بها، وبعد تخزينها لمدة 10 سنوات في درجات حرارة تبلغ 80 تحت الصفر، تم اختبار هذه العينات مؤخرا من قبل باحثي معهد باستور في كمبوديا، بحثا عن فيروسات من نوع "ساربيكوفيروس".
ونجح الفريق فعلا في العثور على عينتين إيجابيتين بواسطة اختبار تفاعل "البوليميراز المتسلسل" (Polymerase Chain Reaction)، وتم إرسال العينات لاحقا إلى معهد باستور في باريس.
وبحسب الكاتب، فإن الأبحاث على خفافيش "حدوة الحصان" من نوع "رينولوفوس شاملي" (Rhinolophus shameli) التي تم الإمساك بها عام 2010 في كهف بمحافظة ستونغ ترينغ (شمالي كمبوديا)؛ كشفت عن فيروسين مشابهين إلى حد بعيد لفيروس "سارس كوف2".
وتمت تسمية الفيروسين "آر إس إتش إس تي تي 182" (RshSTT182) و "آر إس إتش إس تي تي 200" (RshSTT200).
وتم نشر نتائج البحث على موقع "بيوركسف" (biorxiv.org) المتخصص في العلوم البيولوجية.
ومن شأن هذه الدراسة المساعدة في كشف المزيد من المعلومات عن فيروس كورونا المستجد والتصدي لجائحة كوفيد-19.