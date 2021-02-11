صحة

أفضل الأطباق يوم العُشّاق.. في زمن "كورونا"

Lebanon 24
11-02-2021 | 09:00
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رغم الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا»، إلّا أنه يمكن الاستمرار في الاحتفال بعيد العُشّاق بطريقة مختلفة، ولكنها مليئة بالصحّة والمغذيات. فمع استمرار إقفال المطاعم، وبدلاً من طلب الـ»Delivery» والمَيل إلى اختيار مأكولات مشبعة بالدهون والسعرات الحرارية، ما رأيكم في التعرّف اليوم إلى أفضل الوصفات الغذائية التي يمكن تحضيرها للحبيب حِفاظاً على رشاقته وصحّته؟

عرضت اختصاصية التغذية راشيل قسطنطين لـ«الجمهورية» أفضل الأطباق التي يمكن التركيز عليها بانتظام، وليس فقط في عيد العُشّاق، لتزويد الجسم بأهمّ العناصر الغذائية التي يحتاج إليها لتقوية مناعته وضمان سلامة مختلف أعضائه، وفي الوقت ذاته الحفاظ على رشاقته بما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

فتطرّقت، بداية، إلى الوجبة الصباحية، ودعت إلى الاستعانة بالخيارات التالية:

التوست الأسمر بالبيض والأفوكا

يتمّ وضع بعض شرائح الأفوكا على التوست الأسمر ومن ثمّ بيضة مسلوقة مقطّعة إلى دوائر. كل قطعة من التوست تحتوي على 200 كالوري، وما يُميّز هذا الفطور هو أنّ الأفوكا غنيّ بالدهون الجيّدة غير المشبعة والأوميغا 3 والفيتامينات والمعادن. أمّا البيض فمليء بالبروتينات، والفيتامين D، والسلينيوم، والفوسفور، ويحتوي صفارُه على مادة «كولين» التي تحمي من الاضطرابات العصبية. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 

 

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