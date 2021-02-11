طبيب متخوف من "فيروس كورونا لبناني متحور".. وهذه هي المؤشرات

أعرب الطبيب اللبناني المقيم في زامبيا الدكتور محمد الساحلي عن تخوفه من ان يكون فيروس كورونا المنتشر حاليا في لبنان هو نسخة لبنانية متحورة على غرار شبيهاتها في كل من بريطانيا وجنوب افريقيا والبرازيل وكاليفورنيا، مشيرا إلى ان عوامل نشأة الفيروس وتكونه مشابهة لما هو عليه في لبنان.

ودعا الساحلي الى انتظار نتائج الدراسات حول الفيروسات المتحولة في تلك البلدان والفيروس ، مشيرا الى ان نسبة الاصابة وطريقة الانتشار في هذه المناطق الاربعة زادت بشكل كبير جدا، ومتشابهة في سرعة الانتشار، ولهذا، دعا السلطات اللبنانية المعنية الى تفعيل مركز البحوث والمختبر الوطني لكي يعرف ما اذا كان هناك سلالة لبنانية ام لا؟.

كما تخوف الساحلي من الاهمال الممكن حصوله في عملية نقل اللقاحات بعد شحنها والتي من الضروري تبريدها في غرف او برادات معدة لذلك وتبلغ درجة برودتها ليس اقل من 80 وربما اكثر، خصوصا بالنسبة للقاح "بفايزر " كما والاهتمام بعلب اللقاحات vaccine trayالتي يجب وضعها في علب مبردة وتطعيمها بثلج ناشف او ما يعرف ب DRY ICE وهي عملية دقيقة ولها معاييرها لاسيما في مراكز التلقيح.