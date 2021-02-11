18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
19
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
لمتلقي لقاحيْ "فايزر" و"موديرنا": "تعديل" شروط الحجر الصحي
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-02-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تطوّر بارز، أعلنت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" في الولايات المتحدة الأميركية، أنّ الأشخاص الذين تلقحوا بشكل كامل ضد فيروس "كورونا"، أي نالوا جرعتيْ اللقاح، لا يحتاجون إلى حجر أنفسهم في حال تعرضوا للفيروس المستجد مرة أخرى، بحسب تقرير نشرته مجلة "فوربس".
وفي التفاصيل أنّ الأشخاص الذين تلقوا جرعتيْن من لقاح "فايزر" و"موديرنا" ولا تظهر عليهم أي عوارض تشير إلى الإصابة بالفيروس باتوا غير مضطرين إلى حجر أنفسهم لمدة 14 يوماً.
ونظراً إلى أنّ الجسم يحتاج إلى أسبوعين تقريباً لتكوين مناعة ضد الفيروس بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، أوصت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأشخاص الذين لم يمر أسبوعان على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح بحجر أنفسهم.
وعليه، أوضحت المجلة بالقول إنّ الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا خلال فترة يبلغ أقصاها 3 أشهر لا يحتاجون إلى حجر أنفسهم، إذ أنّ مدة الحماية من الفيروس التي يوفرها اللقاح ما زالت غير واضحة.
الحماية من الفيروس المستجد تستدعي مواظبة الملقحين على وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، نظراً إلى أنّ اللقاح ليس فعالاً بنسبة 100% كما أنّه لا يمنع الإصابة بالفيروس من دون عوارض، وفقاً لما أكدته توصيات "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".
يُشار إلى أنّ شركة "فايزر" تأمل أن توفر جرعتان من لقاحها، حماية من الإصابة بالفيروس بنسبة 95%. أمّا تجارب شركة "موديرنا" السريرية، فتشير إلى أنّ فعالية اللقاح تتجاوز الـ94%.
الأكثر قراءة
الدولار ينخفض...كيف أقفل في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض...كيف أقفل في السوق الموازية؟
22:09 | 2021-02-10
10/02/2021 10:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض غامض قد يتحول لجائحة فوق الجائحة.. الملايين معرضون و"الصحة العالمية" تحذر!
Lebanon 24
مرض غامض قد يتحول لجائحة فوق الجائحة.. الملايين معرضون و"الصحة العالمية" تحذر!
17:00 | 2021-02-10
10/02/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع ملحوظ بالدولار.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع ملحوظ بالدولار.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
08:53 | 2021-02-11
11/02/2021 08:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان تتخلى عن ملايين جرعات "فايزر".. والسبب غريب
Lebanon 24
اليابان تتخلى عن ملايين جرعات "فايزر".. والسبب غريب
19:30 | 2021-02-10
10/02/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في صحة
15:00 | 2021-02-11
لمرضى الصداع النصفي.. 5 مشروبات تغني عن تناول المسكنات
10:00 | 2021-02-11
طبيب متخوف من "فيروس كورونا لبناني متحور".. وهذه هي المؤشرات
09:00 | 2021-02-11
أفضل الأطباق يوم العُشّاق.. في زمن "كورونا"
06:00 | 2021-02-11
قياس الوزن يومياً.. هل هو أمر صحي؟
23:00 | 2021-02-10
اليابان تتخلى عن ملايين جرعات "فايزر".. والسبب غريب
21:11 | 2021-02-10
كيف تساهم الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في تحسين لياقتك وصحتك؟ ساعة HUAWEI WATCH FIT تقدّم الكثير
فيديو
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
11/02/2021 15:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
11/02/2021 15:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
11/02/2021 15:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact