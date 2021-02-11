لمتلقي لقاحيْ "فايزر" و"موديرنا": "تعديل" شروط الحجر الصحي

في تطوّر بارز، أعلنت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" في الولايات المتحدة الأميركية، أنّ الأشخاص الذين تلقحوا بشكل كامل ضد فيروس "كورونا"، أي نالوا جرعتيْ اللقاح، لا يحتاجون إلى حجر أنفسهم في حال تعرضوا للفيروس المستجد مرة أخرى، بحسب تقرير نشرته مجلة "فوربس".وفي التفاصيل أنّ الأشخاص الذين تلقوا جرعتيْن من لقاح "فايزر" و"موديرنا" ولا تظهر عليهم أي عوارض تشير إلى الإصابة بالفيروس باتوا غير مضطرين إلى حجر أنفسهم لمدة 14 يوماً.ونظراً إلى أنّ الجسم يحتاج إلى أسبوعين تقريباً لتكوين مناعة ضد الفيروس بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، أوصت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأشخاص الذين لم يمر أسبوعان على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح بحجر أنفسهم.وعليه، أوضحت المجلة بالقول إنّ الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا خلال فترة يبلغ أقصاها 3 أشهر لا يحتاجون إلى حجر أنفسهم، إذ أنّ مدة الحماية من الفيروس التي يوفرها اللقاح ما زالت غير واضحة.الحماية من الفيروس المستجد تستدعي مواظبة الملقحين على وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، نظراً إلى أنّ اللقاح ليس فعالاً بنسبة 100% كما أنّه لا يمنع الإصابة بالفيروس من دون عوارض، وفقاً لما أكدته توصيات "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".يُشار إلى أنّ شركة "فايزر" تأمل أن توفر جرعتان من لقاحها، حماية من الإصابة بالفيروس بنسبة 95%. أمّا تجارب شركة "موديرنا" السريرية، فتشير إلى أنّ فعالية اللقاح تتجاوز الـ94%.