متى يمكنك تجنب ممارسة التمارين الرياضية؟

تعد ممارسة التمارين الرياضية أمراً مهماً وحيوياً لجميع الفئات العمرية، لأنها تساعد على تناسق الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، وتحسن المزاج، إلا أن هنالك بعض الأوقات يمكن أن تكون غير مناسبة لممارسة الرياضة.

وفي ما يلي 4 مواقف تدفعك لتجنب ممارسة الرياضة، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

عند الشعور بالمرض



يمكن لممارسة أي نوع من النشاط البدني عندما تكون مريضاً أن يجعل حالتك أسوأ. يحتاج جسمك إلى وقت للتعافي، لذا حاول عدم ممارسة أية تمارين أثناء إصابتك بالمرض.

عند الشعور بالنعاس



إذا كنت قد نمت في وقت متأخر من الليل وكنت متعبًا في الصباح، فلا داعي لإجبار نفسك على ممارسة الرياضة. قد تجعلك ممارسة الرياضة في هذه الحالة تشعر بمزيد من الإرهاق بعد جلسة التمرين.

إذا كنت مصابًا أو مرهقًا



قد يؤدي أداء تمرين مكثف عند الإصابة إلى تفاقم إصابتك. لذا يُنصح بعدم ممارسة أية تمارين في مثل هذه الحالة. قد يؤدي أداء تمرين مكثف عند الإصابة إلى تفاقم إصابتك. لذا يُنصح بعدم ممارسة أية تمارين في مثل هذه الحالة.

عند الشعور بآلام العضلات



إذا كنت تعاني من ألم شديد في العضلات، فلا بأس من الامتناع عن ممارسة الرياضة. امنح جسمك وقتًا للراحة. سيؤدي ذلك إلى تسريع عملية إصلاح العضلات واستعادة مرونتها.