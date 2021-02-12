صحة

علامة غير متوقعة لمرض "كوفيد-19"

Lebanon 24
12-02-2021 | 15:00
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أعلن الأطباء، أن استمرار الفواق أو الحازوقة لفترة طويلة، قد يكون أحد اعراض الإصابة بمرض "كوفيد-19".

وتشير مجلة Express، إلى أن الأطباء يصفون في عدد من مقالاتهم، حالات من المرض واجهتهم خلال ممارسة عملهم، حيث أن جميع المرضى كانوا يعانون من الفواق المستمر.

وقد أكدت نتائج الاختبارات إصابة هؤلاء الأشخاص بمرض "كوفيد-19"، ووثقها التصوير المقطعي أيضا. ويشير الأطباء إلى أن الفواق اختفى مع ظهور أولى علامات التعافي من المرض.

وأكدت دائرة الصحة الوطنية البريطانية، على أن الفيروس التاجي المستجد، يؤثر فعلا في الحجاب الحاجز، ما قد يسبب الفواق خلال فترة طويلة.

ويحذر الأطباء من أن الفواق يظهر في حالات كثيرة من دون سبب، ويستمر عدة دقائق. وقد يكون السبب الإجهاد أو اضطرابات عاطفية أو رد فعل الجسم على طعام ما أو شراب معين. لذلك على الشخص مراجعة الطبيب إذا تكررت حالات الفواق بانتظام، أو استمر أكثر من يومين.
المصدر: روسيا اليوم
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