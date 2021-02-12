صحة

هل يكشف فحص البول الاصابة بسرطان الرحم؟

Lebanon 24
12-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-793275-637487427872973161.jpg
Doc-P-793275-637487427872973161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن باحثون بريطانيون، اليوم، أنهم "نجحوا في رصد سرطان بطانة الرحم من خلال فحص بول بسيط، في خيار أقل إيلاما من الفحوص المعتمدة حاليا لهذه الغاية".

وحاليا، يجري تشخيص هذا المرض لدى النساء بالاعتماد على خزعة أي سحب عينة خلايا من داخل الرحم، ما يتطلب أحيانا إدخال تلسكوب رفيع.
وتتسبب هذه التقنية بألم لدى النساء، ويتعين على 31 في المئة من المريضات إعادة الفحص مرة ثانية، بسبب مشكلات تقنية أو آلام مبرحة تحول دون إتمام الفحص.

وبينت الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر كومونيكيشنز" أن "هذا النظام الجديد سمح بتشخيص صحيح بنسبة 91,7 % لدى نساء كن يعانين فعلا سرطان بطانة الرحم، وهو مرض مختلف عن سرطان عنق الرحم الذي يرصد عبر فحص بسيط يعرف بلطاخة باب الرحم.

ولدى النساء اللواتي لم يكن يعانين سرطان بطانة الرحم، بين الفحص فاعلية في التشخيص السلبي بنسبة 88,9 %.

وقالت الأستاذة الجامعية إيما كروسبي المشرفة على الدراسة في بيان إن "نتائجنا تظهر إمكان رصد الخلايا السرطانية في الرحم عبر تحليل مجهري للبول والعينات المهبلية".

وأشارت إلى أن هذه الطريقة قد تتيح "فرز الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بسرطان الرحم"، من أجل إخضاعهم لفحوص أكثر تعمقا في حال تسجيل نتيجة إيجابية. "أما النساء اللواتي يظهرن تشخيصا سلبيا فيمكن تطمينهن من دون الحاجة الى تباع مسارات مزعجة واقتحامية ومقلقة ومكلفة".

ولفتت الأستاذة الجامعية في علم الأورام النسائية إلى أن هذه الدراسة "الواعدة" التي تناولت حتى الساعة 216 امرأة بينهن 103 كن يشتبهن أو يعرفن بإصابتهن بسرطان الرحم، يجب "تأكيدها في إطار دراسة أوسع".

ويعتبر سرطان بطانة الرحم سادس السرطانات الأكثر شيوعا لدى النساء مع حالة 382 ألف إصابة مشخصة جديدة و89900 وفاة ناجمة عن المرض في العالم عام 2018.
المصدر: الوكالة الوطنية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-02-12
18:00 | 2021-02-12
15:00 | 2021-02-12
12:00 | 2021-02-12
09:00 | 2021-02-12
06:55 | 2021-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website