صحة

كورونا.. دواءٌ شائع يقلل من خطر وفاة مرضى الفيروس!

Lebanon 24
13-02-2021 | 06:00
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كشفت دراسة بريطانية جديدة أنّ عقار "توسيليزوماب" المضاد للالتهابات يقلل من خطر وفاة المرضى الذين يعانون من حالات حرجة جراء فيروس "كورونا"، وفق ما ذكرت صحيفة "لي موند" الفرنسية.


من جهتها، أوضحت شبكة "news.sky" أنّه يمكن لـ"توسيليزوماب" الذي يُعطى عادة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، أن يساعد في انقاذ حياة واحد من كل 25 شخصاً يدخلون المستشفى جراء إصابة حادّة بالفيروس.

ومع هذا، كشفت تجربة "recovery" البريطانية أنّ الدواء يقلل من الحاجة إلى التنفس الاصطناعي، كما يمكنه تقصير الوقت الذي يقضيه المريض في المستشفى لمدة تصل إلى 10 أيام.

يُشار إلى أنّ هذا الدواء خضع لتجارب عديدة في السابق، وقد أظهرت النتائج أنه يعالج مرضى الحالات الحرجة لـ"كورونا"، وقال باحثون في بريطانيا وهولندا إنها "نتيجة مذهلة للغاية".


ويستهدف توسيليزوماب الجهاز المناعي، والذي قد ينشط بصورة مبالغ فيها لدى بعض المرضى. وفي بعض الحالات يكون رد الفعل المبالغ فيه من جهاز المناعة، وليس الفيروس ذاته، هو مكمن الخطر الذي قد يودي بالحياة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في تقرير سابق
المصدر: أخبار الآن
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