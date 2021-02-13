صحة

هنا شيحة تكشف: صحتي مهددة!

Lebanon 24
13-02-2021 | 06:00
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نشرت الفنانة المصريّة هنا شيحة عبر حسابها على "انستغرام"، مجموعة من صور خاصة لها، قبل وبعد زيادة وزنها.

وفي تعليقها على الصور، قالت شيحة: "عودة للوراء شعر قصير، نحيفة، ثقة أقل في النفس، لا آكل وأعتقد أنني سمينة. في العام 2014 اعتقدت أنني لست نحيفة وأردت أن أفقد المزيد من الوزن على الرغم من أن هذا كان وزني المثالي 56 كغم، وأنا الآن لدي زيادة في الوزن بنحو 15 كيلو".

وأضافت: "بدأت رحلتي لفقدان الوزن الزائد الذي اكتسبته، رغم عدم التزامي التام بالأنظمة وعدم الاستقرار أبداً مع خطة نظامي الغذائي بالإضافة إلى أحداث العام الماضي مع كورونا والحجر الصحي المنزلي وحركة أقل، آخر 4 صور هي أنا الآن.. أنا الآن 69 كغم ولا يتعلق الأمر بمدى وزنك، بل يتعلق بكونك مدركاً لنفسك وقبولك لنفسك والعمل على نفسك بنفسك".

وتضيف: "أنا بخير بغض النظر عن وزني، ولكن صحتي الآن مهددة بسبب الأكل غير الصحي والحرمان من النوم والتوتر. لذلك، قررت أن أفعل شيئاً حيال ما يحدث لي داخلياً وأن أكون على دراية بعاداتي في الأكل وأعود لممارسة التمارين، حب نفسك، كن أفضل نسخة من نفسك".
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