صحة

إذا كنت تعاني من الأرق.. إقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
13-02-2021 | 09:00
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يعاني الكثيرون من الأرق واضطراب وسوء النوم وقلته. 
في هذا الإطار، أوضحت الدكتورة تاتيانا سورنينكوفا، رئيسة مركز علم النوم في روسيا أنّ الأرق - ليس فقط ليلة سيئة، بل ونهار سيء أيضا.

وتضيف، إذا كان الشخص يستخدم في الفترة المسائية الأجهزة الإلكترونية ويفرط في تناول القهوة، فإن هذا ليس أرقا، بل ببساطة هو خرق لقواعد النوم. لأن حالة الأرق هي عندما، لا توجد ضوضاء من الجيران وفي الشارع، ولا ضوء يهيج العينين، ومع ذلك لا يتمكن الشخص من النوم، وفي اليوم التالي يشعر بسوء حالته.

بالطبع نعاني جميعا من الأرق في حياتنا، ولكن إذا تكرر الأرق ثلاث مرات في الأسبوع على مدى ثلاثة أشهر فيجب مراجعة الطبيب الأخصائي.

وعليه، نصحت الخبيرة الراغبين بالحصول على قسط جيد من النوم بما يلي:

1- لا تستخدم الهاتف المحمول، لأن الإعلانات والسلبيات في الإنترنت، تثير الجهاز العصبي.

2 - إذا كان العمل جلوسا، تصبح الحركة ضرورية: لا ينصح باستخدام وسائط النقل العام أثناء العودة إلى المنزل مباشرة، بل يجب مغادرتها قبل ذلك والمشي إلى المنزل المسافة المتبقية. لأنه يجب القيام ببعض النشاط البدني يوميا.

3 - أخذ حمام دافئ، لأن الجسم الساخن يبرد بسرعة، وانخفاض الحرارة يعطي أمرا للجسم  بالنوم.

4 - لا تذهب إلى الفراش، قبل ان تشعر فعلا بالنعاس.

5 - أبعد الساعة عن الفراش، وإذا كنت تستيقظ ليلا لا تنظر إلى الساعة لمعرفة كم من الوقت تبقى للنهوض، لأن هذا يثير القلق.

6 - يمكن استخدام قناع داكن وسدادات الأذن. كما يمكنك الاستماع إلى أصوات الطبيعية إذا كانت تهدئك.
7 - إذا كنت تعود من العمل في وقت متأخر، فلا حاجة لتناول عشاء دسم، حتى وإن كنت تغفو بسرعة. لأن هذا النوم يكون سطحيا.

المصدر: روسيا اليوم
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