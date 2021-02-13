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صحة
3 عناصر مذهلة لتقوية المناعة
Lebanon 24
13-02-2021
|
23:00
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قالت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا إيسر إنه يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال التغذية الصحية، ولا سيما الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن.
وأوضحت إيسر أن الزنك يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنه يقضي على الجزيئات الضارة، كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على نمو وعدد بعض الخلايا المناعية.
وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالزنك في اللحوم، وفواكه البحر كالمحار، ومنتجات الحبوب الكاملة، وحساء الدجاج.
ويلعب فيتامين "سي" (C) دورا كبيرا في تقوية جهاز المناعة، حيث إنه يعمل على تنشيط الخلايا البلعمية الكبيرة التي تعد أحد الأسلحة المهمة لجهاز المناعة في مواجهة الأمراض.
وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين "سي" في الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي، والفلفل الحلو، والتوت.
ويحظى الحديد بأهمية كبيرة لجهاز المناعة، حيث يتسبب نقصه في انخفاض عدد الخلايا المناعية والأجسام المضادة.
ويمكن للجسم امتصاص الحديد من المصادر الغذائية الحيوانية كاللحوم الحمراء والأسماك بصورة أفضل، أما المصادر النباتية كالبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة فينبغي تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كالفلفل الحلو، وذلك لمساعدة الجسم على امتصاصها بصورة أفضل.
المصدر: الجزيرة
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